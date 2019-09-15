美國中央情報局解密培訓間諜鴿和間諜貓的文件

中評社香港9月15日電／美國中央情報局解密在冷戰時期利用包括海豚、鳥類以及貓進行間諜活動的一些文件。



衛星新聞消息，此前早就知曉美國和蘇聯曾進行過利用動物從事間諜活動的試驗。



美國中央情報局從1960年開始開發利用動物的計劃。



公佈在美國中央情報局網站上的文件解密了某些以前未知的細節。特別是，公佈了中央情報局不對公眾開放的博物館中一張脖子上帶有便攜式照相機的鴿子照片。照相機重35克，固定在鴿子身上的裝照相機的小口袋重5克。



包括鴿子和烏鴉在內的鳥類被用在運送包括竊聽器在內的微型貨物試驗中。人們還研究了使用候鳥偵察蘇聯領土或者運送感應設備的可能性。



美國對應該在蘇聯的固定目標之間來回移動的鴿子進行了試驗，但是中央情報局的結果不佳。一些鳥類同一些珍貴的攝像機一起消失不見了。140個視頻中只有大約一半的視頻圖像清晰。



1976年的文件證實，中央情報局在蘇聯境內開發試驗性的間諜活動。當時提出在列寧格勒造船廠地區放一隻鳥，然後再讓它飛回蘇聯境外的美國基地。



從1976年的文件中看出，1976年進行的“現場測試”最終被認為是不合適的。文件中未說晚些時候是否進行了類似的嘗試。人們還詳細地研究了把鴿子送到駐蘇聯大使館進行秘密使用的計劃。



譬如，考慮了通過汽車底部的開口放出鴿子的方法。但是1978年的另一份文件顯示，中央情報局領導認為利用鳥類從事間諜活動的這項計劃存在非常多的問題。