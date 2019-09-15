無人機襲擊致沙特石油減產一半

中評社北京9月15日電／沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼15日表示，沙特國家石油公司（阿美石油公司）的兩處設施日前遭無人機襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶，約佔沙特石油產量的50%。



新華社報道，阿卜杜勒-阿齊茲通過沙特通訊社發表聲明說，無人機襲擊導致阿美石油公司的布蓋格工廠以及胡賴斯油田的石油生產暫時中斷，石油產量減少部分將通過沙特現有的石油儲備來補償給客戶。



阿卜杜勒-阿齊茲說，襲擊還導致沙特乙烷和液化天然氣供應量減少約50%。他表示，阿美石油公司目前正在盡力恢復生產，並將在48小時內公佈最新進展。



也門胡塞武裝部隊發言人葉海亞·薩里阿14日說，胡塞武裝當日出動10架無人機對阿美石油公司在布蓋格和胡賴斯的設施發動襲擊，並稱此次襲擊是針對沙特“對也門的侵略和經濟封鎖”所實施的報復，將來還會繼續擴大對沙特的襲擊範圍。



2014年9月，胡塞武裝奪取也門首都薩那，迫使總統哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。此後，胡塞武裝不時使用導彈、無人機等向沙特境內目標發動攻擊。近幾個月來，胡塞武裝加大了對沙特境內重要設施襲擊頻率。