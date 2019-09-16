郭董仍天人交戰　柯口袋副手可能是黃國昌

柯文哲15日前往新竹進行新書《生死之間》快閃簽書會。(照:柯粉俱樂部提供) 中評社台北9月16日電（記者 林淑玲）距離2020大選獨立參選人連署登記截止日只剩16、17日兩天，傳出鴻海創辦人郭台銘到周日仍在天人交戰，他雖已備妥副手人選，但妻兒都不希望他選。郭若最後決定不出來，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲將在17日封關前登記，而柯口袋裡的副手人選傳出可能是時代力量“立委”黃國昌。



根據郭台銘辦公室15日晚上發出的行程預告，郭台銘16日沒有公開行程，發言人蔡沁瑜上午10點40分受訪，16日似不會前往“中選會”登記。如果16日未登記，就只剩下17日一天。傳出他迄今並未百分百決定要選，會在17日最後一天才做決定。



依“中選會”規定，2020大選獨立參選人必須在9月13日至17日申請為“總統”、“副總統”選舉被連署人。郭台銘12日退出中國國民黨之後，並未直接宣布參選2020，郭在13日中秋節下午於臉書播出影片，亦未提及參選事。



由於郭台銘中秋節臉書播出的影片提到會去打一場球，媒體15日前往北投區一家他每次打完球都會去吃飯的小店等候卻撲空。



柯文哲中秋節三天連假一天都沒休息，13日中秋節當天前往新北市中和、南投縣拜廟；14日前往高雄從上午7點多到晚上8點多，且有私人拜訪行程；15日轉往新竹、苗栗、台中，也持續在造勢。



柯文哲日前受訪表示，若郭台銘不選就輪到他天人交戰，柯先前也提過，郭不選他就選。主要是初成軍的台灣民眾黨需要有母雞拉抬，才能衝高“立委”席次。郭台銘宣布退出國民黨時，民眾黨發言人林珍羽第一時間就受訪表示，已備有2000個連署點，目標是50萬份連署書，隨時可啟動。



柯陣營、台灣民眾黨力拚2020“立委”選舉進“立法院”成為關鍵少數，早就做好連署準備。郭柯結盟是確定的，但是不是郭出馬還未最後確定，就等著郭做最後決定。

