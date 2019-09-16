馬韓大擁抱破心結　韓國瑜吃下定心丸

馬英九帶全場高喊韓國瑜凍蒜。（中評社） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨15日下午舉辦“大陸台商秋節聯誼茶會”，會中馬英九和國民黨2020參選人韓國瑜上演大和解戲碼，在鴻海創辦人郭台銘退黨讓藍營陷入分裂危機之際，馬率支持者高呼“韓國瑜凍蒜”，可說讓韓吃了定心丸。



馬英九9月8日出席韓國瑜新北造勢時，遭韓粉噓下台，為破除兩人心結傳言，韓國瑜15日特地提前半小時抵達會場，並直奔主桌向馬英九握手致意，兩人來了個大擁抱，讓全場都歡呼不已。



國民黨15日在台北君悅酒店舉辦的“大陸台商秋節聯誼茶會”，特地邀請韓國瑜到場固台商票，包括國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都到場力挺，展現大團結氣勢。



對於郭台銘宣布退黨，吳敦義受訪時表示“希望能再溝通一點，總是要盡最後努力！”至於媒體追問溝通細節，吳表示不能多講，“面對這種狀況，總是以和為貴，但如果確定，當然還是勇於面對。”



馬英九致詞時表示，中秋節剛過，天氣尚未轉涼，但大家心頭涼涼的，因為三年多來民進黨執政，內政不修、外交不力、經濟衰退、社會對立，尤其蔡英文拒絕承認對台灣有利的“九二共識、一中各表”，台灣在經濟和外交上面遭到很多傷害，“有這麼多問題存在，心裡怎麼會不涼呢？”



韓國瑜則拜託現場台商，在明年1月11日的選舉，一定要加大力度動員，因為“國家”已經走入的危險狀態。現在的台灣，在民進黨執政下變得“台灣危險、人民貧窮”，所以保護“中華民國”，全球華人人人有責。



韓國瑜懇託台商朋友一定要踴躍回來投票，一定要踴躍的拉票，這是為了整個台灣的未來，為了“中華民國”的前途，為了自己在外面打拚，沒有後顧之憂。