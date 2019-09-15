申請連署截止日將至　郭台銘幕僚：仍未獲指令

中評社台北9月15日電／“中選會”受理申請“總統”、“副總統”選舉被連署人17日截止，鴻海創辦人郭台銘動向備受外界注目，雖然郭台銘近日大動作與柯、王見面，又退出國民黨，但參選與否，郭台銘幕僚表示仍未接獲指令。



中央社報道，2020“總統”大選將在明年1月11日投票，“中選會”從9月13日起至17日受理申請為“總統”、“副總統”選舉被連署人。郭台銘日前則透過幕僚表示，若要參選，將會獨立參選，不依靠任何政黨，因此會在17日申請截止前對外說明參選與否，如今只剩兩天的時間，郭台銘的一舉一動都備受各界注目。



從7月15日國民黨公布初選民調結果後，郭台銘的未來動向便是各界關注的焦點，雖然郭台銘第一時間選擇出國沉澱，但郭陣營也開始進行重組，重整發言團隊、招募新血。而郭台銘返台後，則始終與國民黨保持一定的距離，但卻傳出與台北市長柯文哲、前“立法院長”王金平結盟參選“總統”。



雖然郭陣營持續否認三方結盟，而表示對於志同道合、為台灣好的都是合作的對象，但三人在8月23日共同出席823紀念活動，被稱作合體，而在中秋節前夕，三方幕僚更是連袂前往“中選會”了解“總統”連署相關事宜，隨後郭台銘以贈送月餅的名義，與柯文哲到新竹拜廟並拜會柯爸柯媽，也到“立法院”拜會王金平，種種動作被解讀為三方已完成結盟。



在傳出郭台銘要爭取國民黨主席時，郭台銘罕見透過郭台銘辦公室發布聲明，批評這種只想到藍綠和政治分贓的舊思維需要改變。12日更是大動作宣布退出國民黨，並親筆寫下退黨聲明，批評國民黨迂腐，“把政黨利益放在國家利益之前”。



外界猜測郭台銘將在中秋節連假前往“中選會”申請成為“總統”被連署人，但郭台銘在13日透過臉書的影片表示，要陪家人，跟好友聚會，與打球，“中秋節不會到“中選會”，大家可以好好過節，並祝福大家中秋節快樂。現在無黨一身輕，中秋節就是團圓的日子，會四代同堂一起過節，他現在覺得身體健康、家庭團圓、幸福是最重要的，最希望享受天倫之樂。

