台灣民眾黨官網上線　入黨從E化開始

台灣民眾黨官方網站。（截圖自台灣民眾黨） 中評社台北9月15日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲籌組的民眾黨正式成立了！官方網站於15日晚上上線，主色系為“亮藍綠”與白色，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，落實柯文哲口中的“柔性政黨”，大吃藍綠豆腐。除了開放黨員申請入黨外，更有別傳統政黨，增加“黨友”申請。



台灣民眾黨發言人陳思宇透過新聞稿表示，民眾黨務也全面E化，是為了讓“不分立場、黨派”的公民都能最直接地傳達心聲。



陳思宇說，“創新”是改變政治文化的唯一道路，也是我們勢在必行的責任，人民利益應大於政黨利益，台灣民眾黨作為新生的柔性政黨，這次也將由民眾黨率先從全面E化開始做起，除了公布三項重點決策原則，亦即民意、專業、價值外，更首度公布台灣價值包含民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營。



陳思宇指出，台灣民眾黨的網站，設計師李侑儒是以“光譜”的概念設計發想，強調的是不同立場的人，其實也能夠對話，而不是把所有問題都簡化成二元分類。此外，整個網站的視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發，以打造公開透明的政府為願景，期待成為能夠傾聽各方民意的象徵。