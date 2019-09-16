中評關注：蔡英文高雄拜廟憂綠委被韓流沖倒

蔡英文15日高雄行程多聚集在李昆澤的選區。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月16日電（記者 黃筱筠）蔡英文在中秋假期到高雄市拜廟，“總統府”秘書長陳菊、“行政院副院長”陳其邁等陪同陣仗很大，蔡為了鞏固高雄“立委”選情，營造大團結氣勢。但其實也透露出，高雄市目前是國民黨執政，韓國瑜又是國民黨2020參選人，韓也全台跑透透帶動選情與氣勢，民進黨想要繼續包辦高雄“立委”席次恐會生變。蔡15日參拜以及行程多聚集在三民選區，對決韓國瑜的指標意義很大。



高雄市“立委”目前席次是9席，因10年一次選區重劃，2020高雄“立委”減1席，只有8席。目前高雄“立委”全部都是民進黨籍。



民進黨在高雄市執政20年，原高雄縣30年，政黨輪替後憂心“立委”席次受到影響，“行政院副院長”陳其邁時常到高雄跑行程，刻意維持民進黨在高雄的聲量，為未來韓國瑜若當選2020，或是被罷免時可以快速因應。



日前隨著韓國瑜民調下滑，民進黨似乎較不擔心“立委”選情，但韓民調最近止跌回升，也開始全台造勢，人氣逐漸上升。蔡英文15日在陳菊、陳其邁等陪同下前往高雄參拜“明聖宮白龍庵”、“覆鼎金保安宮”、“港口慈濟宮”，一再強調蔡政府執政3年多的政績，就是希望喚回綠軍對民進黨的支持。



若韓國瑜氣勢上升，民進黨有些“立委”選區將拉警報。蔡英文15日到“明聖宮白龍庵”、“覆鼎金保安宮”參拜，加上福氣教會都位於三民區，這透露了這個選區“立委”可能有點危險。



三民選區是現任“立委”李昆澤的選區，李是陳菊的外甥，雖可能獲得較多資源，但也容易成為目標。國民黨在該選區提名的現任議員黃柏霖，黃的市議員選區在三民，去年底選舉因受益韓國瑜，拿下36308票，是高雄市議員最高票，加上也是政治世家第二代，叔叔是前高雄市議會議長黃啟川，實力堅強。



這個選區政治實力相當，可稱為是高雄市“立委”“韓流”指標選區，蔡英文跟韓國瑜在該選區都有不能輸的壓力。

