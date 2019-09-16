中評關注：王金平實力不在　如何順其自然

王金平成本盡失，只能順其自然。(中評社 資料照) 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）鴻海創辦人郭台銘12日退出中國國民黨，一再強調“參選到底”的前“立法院”長王金平卻被“冷處理”，“郭柯王”結盟之中，王有被邊緣化跡象，而王態度也日漸低調，未來的路會如何走，頗耐人尋味。



截至目前為止，王金平除了“參選到底”沒否認過外，其他有關他退黨、連署參選、擔任副手、郭王合作等可能性他全否認過，如果王以上的選項都真的沒有下文，他又要堅持參選，就只剩下最後一項可能，就是找上有大選入場券的親民黨。



王金平在“立法院”長任內廣結善緣，不但各地方派系都有交情，朋友遍及藍綠陣營，人稱“沒有敵人”，從他今年3月宣布參選以來，不斷四處造勢、練兵，展現實力，但近兩個月可以發現王的不公開行程愈來愈多、造勢活動卻愈來愈少。



近期陸續傳出王金平在地方活動時屢遭好友力勸“適可而止”，尤其國民黨前“立委”、大甲鎮瀾宮董事長顏清標公開與王“切割”、前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味、現任縣長張麗善的“張家”，以及王的人馬、彰化縣長王惠美，還有台中市長盧秀燕等大多數藍營縣市長都陸續公開力挺國民黨參選人、高雄市長韓國瑜，王更顯勢單力薄。



外傳有中常委爆料，黨主席吳敦義在中常會上怒批有人刻意操作“換瑜”風暴，居心叵測，甚至指這人四處找人結盟，想逼他下台，就是為了“不分區“立委”提名權”。中常會鮮少對外公布開會情形，卻有中常委放話，刻意釋放訊息明顯，顯示黨中央對王“冷處理”，代表未來沒有王的位置。



原本外界看好的“郭柯王”結盟，隨著郭台銘9月12日宣布退出國民黨，王為保不分區“立委”職務沒有跟進，王在3人關係裡已被邊緣化，頂多只是郭的諮詢對象。



如果王金平找宋楚瑜合作，宋考量的是親民黨存續問題，王金平亦無空間。政治現實無比，一切講實力原則，已被抽空的王金平還剩下什麼？

