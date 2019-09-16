高雄左楠三女之戰藍分裂　郭新政緊咬黃昭順

已故國民黨台北市議員李新女友郭新政將參選高雄第三選區（左楠區），郭對決綠委劉世芳、藍委黃昭順被稱為“三個女人”的戰爭。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月16日電（記者 高易伸）台灣2020“立委”選舉女人大戰成為選戰亮點之一。台北市第一選區（士林北投區）可能出現四個女人的戰爭；高雄第三選區（左營楠梓）則有“三個女人的戰爭”。已故前國民黨籍台北市議員李新女友郭新政南征，挑戰民進黨“立委”劉世芳、國民黨資深“立委”黃昭順。尤其是咬住有恩怨的黃昭順，藍軍分裂。



左楠區合格選民約28萬人，49歲以下的選民約有16萬人，2016綠委劉世芳獲102，255票（得票率53.50%）當選、披藍袍出征的張顯耀得73，792（得票率38.61%）。



左楠區的傳統其實是藍大於綠，“立委”選制改為單一選區後的2008、2012都是國民黨黃昭順當選，2016民進黨新潮流系劉世芳獲得陳菊力挺，加上當時因太陽花學運效應，整體選情有利民進黨，左楠區才被劉世芳拿下來。如今市府藍綠易主，劉頓失市府資源挹注，如何持盈保泰有待觀察？劉世芳最近造勢不斷，危機感加重。



現年66歲的黃昭順，從1993年（第二屆）擔任“立委”迄今近30年，2020將從不分區轉戰區域，回到最熟悉的左楠區參選，基層實力紮實，但因做太久反成“另類包袱”。黃若想勝選必須要有耳目一新的思維與作法。



1962年生，台灣基隆人的郭新政因出資拍攝《誰摔死了李新》於YOUTUBE上線平台，點閱破800多萬次。影片指控李新之死受到國民黨籍前“立委”羅淑蕾、“立委”黃昭順等人迫害。羅、黃二人否認，並對郭提起告訴，目前官司仍在進行中。郭新政會落腳左楠區參選，主要是與黃昭順的私人恩怨，他日前在臉書宣布參選“立委”即嗆聲是要來“除害的”。



郭新政拍攝的戲劇在網路上掀起漣漪，郭團隊自稱，郭目前的粉絲約有30萬人，其中左楠區就有1萬人。左楠區曾是藍營傳統票倉，但這項紀錄在上屆被綠委劉世芳打破，當時敗陣下來的張顯耀這次在初選敗給黃昭順，張的勢力也有一部分轉移至郭新政陣營。因此藍軍在此選區呈現分裂。



此外，2020“立委”選戰與大選息息相關！與郭台銘合作的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲14日晚間赴高雄參訪中秋節烤肉時，郭新政也現身同框引發外界關注。



對於郭新政宣布參選，黃昭順陣營表示，民主社會每個人都有依法參選的權利，充分尊重，但也期許“公平競爭、不出惡言”，如果有人蓄意抹黑、惡意誹謗，將不再姑息。“立委”劉世芳也說“兄弟登山各自努力”，參選人各有不同代表族群，誰的服務最好，最能代表左楠發聲、拚經濟，講出年輕人的心聲，才是最重要的。