斯諾登在新書中解釋促使其公佈秘密信息原因

中評社香港9月15日電／美國情報部門前工作人員斯諾登在其個人回憶錄《永久記錄》中解釋使其公佈美國情報部門秘密文件的原因。



衛星新聞消息，該書將於9月17日開始出售。



斯諾登2013年6月向美國《華盛頓郵報》和英國《衛報》提供了一系列有關美英特工部門進行互聯網監視跟蹤計劃的機密材料。然後他飛到香港，再從香港來到莫斯科，並在謝列梅捷沃機場國際中轉區逗留了一段時間。後來俄羅斯向斯諾登提供了為期一年的臨時庇護，條件是他停止針對美國的活動；2014年8月，斯諾登獲得為期3年的俄羅斯居留許可；2017年1月，斯諾登的居留許可被延長至2020年。



斯諾登在書中寫到："憲法體系只有當所有三種權力按規定工作時，才能發揮作用。當這三權不僅停止運轉，而且有意識並協調停止運轉時，結果就導致有罪不罰的文化。我明白，最高法院，或國會，或奧巴馬總統都不會讓情報界承擔責任。"



他相信："現在是接受這樣一個事實的時候，即情報界將自己置於法律之上，並且考慮到系統被破壞，他們是對的。情報界比創建規則的人更瞭解規則，並將這些知識用於自己的目的。 他們‘破解'了憲法。"



據他稱，唯一能對這種規模的犯罪行為作出合適的回應就是公佈秘密信息。



斯諾登表示："全面披露大規模監視的機構，不是我，而是媒體， 實際上媒體是美國政府第四權力，受權利法案保護：這是唯一足以應對犯罪規模的答案。"