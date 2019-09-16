台企聯王屏生：郭台銘不等於拼經濟

國民黨辦台商秋節聯誼，展現大團結氣勢。（中評社） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨15日下午舉辦“大陸台商秋節聯誼茶會”，超過500名台商出席。由於鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，不少台商憂心2020參選人韓國瑜選情，提高此次回台意願。大陸台企聯榮譽會長王屏生就說，郭台銘不代表拚經濟，不能迷信郭事業成功就能帶領經濟往上走，這完全是兩回事。



國民黨15日在台北君悅酒店舉辦的“大陸台商秋節聯誼茶會”，特地邀請韓國瑜到場固台商票，包括國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都到場力挺，展現大團結氣勢。



王屏生受訪表示，這次選舉台商界非常激動、士氣很高，明年1月返鄉投票會有很大的動作，應該可以衝破往年，因為2020非常非常的重要；亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在也說，台商特別關注大選，相信今年回來投票的比率會比往年還高。



王屏生也提到，拚經濟不代表郭台銘，郭台銘不代表拚經濟，拚經濟是大家的事情，郭的事業大家有目共睹，也不做批評，但拚經濟是另一個角度來看，“不能迷信郭台銘做得很好就能帶著台商的經濟往上走，這完全是兩回事！”



王屏生說，整體台商對台灣的經濟才是很大的幫助，郭董一個人他看不出來有什麼貢獻。



至於郭台銘如果參選2020是否造成國民黨分裂，甚至影響到藍軍士氣？王屏生說，沒辦法，命運的安排就是這樣，不過全體台商都有憂患意識，兩岸一定要保持一個和平穩定的環境才能打拼大家的生意。他強調，國民黨團結不能只是口號，一定要拿出行動來，大家要有這種覺悟。