汪毅夫：不作苦雨嘆，願賦喜雨詩

圖一，大陸發往台灣的傳單（來源：汪毅夫攝） 中評社北京9月16日電（汪毅夫）中秋佳節，發正裝近照一幀。童鞋們看了留言說：“汪夫子穿禮服，像四喜丸子，很喜慶。感覺台灣回歸了”。



昔年節慶期間，大陸媒體往往以“盼台灣回歸”為宣傳主軸，用空飄和海漂方式送往台灣的傳單亦然（圖一）。然而，近年眼見台灣反動政客個個像吃了搖頭丸似的亢奮和狂熱，肆無忌憚地破壞兩岸關係。善良的人們不能不心生焦慮：兩岸之間還有聯結點嗎？我自然也是十分善良、十分焦慮。轉念又想，“一國兩制”、“九二共識”是大政方針、定海神針，不會被口水淹沒。須知，仰面唾天的結果是：唾天者一臉口水、而老天依然罩著你！我們還是要聽到，台灣島內主張統一的聲音正在加大聲量，如洪秀柱姐說得多好呀：不能只講反對“台獨”，還要講主張統一。



不作苦雨嘆，願賦喜雨詩。我對祖國和平統一的前景充滿樂觀的期待。退休之後，除講學外，幾乎天天寫作。已出的《話說兩岸》收文250篇；正在寫作的《聯結兩岸》已有百數十篇之譜（初定規模也是收文250）。我留心尋找兩岸的聯結點，歷史的、文化的、社會的，以及現實的、政治的、兩岸人民共同關注的。為兩岸關係做有益的工作，讓退休生活充滿正能量，快樂無比。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

