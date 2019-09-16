快評：郭退黨未必參選 國民黨仍有爭取空間

中評社快評/鴻海創辦人郭台銘日前宣布退黨，國民黨面臨分裂危機。但值得關注的是，郭台銘并未猛烈抨擊國民黨和韓國瑜，迄今也還沒有宣布參選。因此，即使外界都認為郭台銘參選的機率不低，即使留給郭登記獨立參選的時間不多了，但國民黨、韓國瑜仍應作最後的溝通、努力，運用智慧化危機為轉機。



值得肯定的是，近日韓國瑜、國民黨及國民黨大老對郭台銘的態度與處理方式。國民黨主席吳敦義昨天（15日）出席國民黨舉辦的“大陸台商秋節聯誼茶會”前受訪時表示，希望還能夠再溝通，盡最後努力，面對這種狀況總是以和為貴。前主席洪秀柱也說，不到最後關頭絕不輕言放棄，黨也要釋出最大誠意。相信還有很多黨內大老在作相關的努力。



我們注意到，最近國民黨有些進步，首先是無論是國民黨中央，還是國民黨大老，或者是獲黨提名的參選人韓國瑜，面對對手的挑戰和黨的分裂危機，展現了團結的姿態，并為黨的團結和整合做了不少的努力；其次對於因故退黨的郭台銘，從黨中央、黨內大老，到韓國瑜，都沒有口出惡言，都還在作最後的努力，這對國民黨來說也是不容易但卻很重要的。



台灣“中選會”受理申請“總統”、“副總統”選舉被連署人17日截止，郭台銘動向備受外界注目。台媒報導，郭台銘參選與否，幕僚表示仍未接獲相關指令，選或不選都存乎於郭台銘的一心，中秋節連假期間很多好友拜訪，勸阻、勸進的聲音都有，郭台銘本身也非怯戰或好戰的人，請再給郭台銘一點時間考慮清楚。



我們認為，郭台銘雖已退黨，但未必會參選。不管如何，哪怕只剩一兩天時間，國民黨、韓國瑜仍有爭取郭台銘理解、支持的空間。

