打造跨境電商“新引擎”

中評社北京9月16日電／跨境電商作為國際貿易新業態，使國際貿易走向了“無國界”。今年以來，中國跨境電商等外貿新業態增勢喜人，上半年跨境電商零售進出口保持兩位數增長，給中國外貿增長注入了新動能。



經濟日報發表記者姚進評論文章表示，從成都等地的實踐看，跨境電商的快速發展得益於政策的大力推動。2012年國家跨境貿易電子商務服務試點工作啟動；2018年，增設22個跨境電商綜合實驗區，總數達到35個，同時大幅提高跨境電商零售進口免稅限額至全年2.6萬元，增加63個進口免稅的稅目。日前，國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》提出，抓緊調整擴大跨境電商零售進口商品清單。這些年，中國跨境電商領域改革創新，取得了巨大的發展成果。



文章指出，加快跨境電商等新業態新模式發展，有利於提高開放水平，促進外貿進出口穩定增長和新動能成長，增加消費和就業。可以說，發展跨境電商不僅是外貿轉型升級的重要抓手，也是滿足國內消費升級的重要途徑。



對企業來說，跨境電商極大拓寬了進入國際市場的路徑，促進了多邊資源優化配置與企業間的互利共贏；對消費者來說，跨境電商使他們能便捷地獲取其他國家的商品信息，買到物美價廉的商品。跨境電商在推動中國形成“買全球”“賣全球”的全方位開放格局中發揮著重要作用。



跨境電商具有豐富的產業形態，如何引導更多傳統外貿和製造企業“上線觸網”，推動跨境電商與特色優勢產業深度融合，實現數字貿易普惠等，是需要持續探索的方向。



下一步，國家將繼續創新政策支持措施，支持企業發展新業態，比如，出台適應跨境電商零售出口特點的所得稅核定徵收辦法，且明確不溯既往；適時擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍；完善跨境電商統計方式等。





