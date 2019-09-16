陳水扁要赴凱校授課　自認不違反二不原則

陳水扁說，赴凱校授課不違反不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動的原則。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北9月16日電／陳水扁15日在臉書宣布將在28日開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，不過台中監獄表示，參與活動要申請。陳水扁昨天在臉書發文表示，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校，是教育機構，凱校授課更非政治或選舉活動。應邀講授《國家領導的藝術》，不違背所謂違法違憲的“二不”－不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？



陳水扁也說，2018年收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票。如今陳水扁也收到民進黨5日寄出的全代會通知與出席證，民進黨主席卓榮泰卻不敢回覆陳水扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會？



台媒報道，台中監獄副典獄長戴明瑋表示，依規定，陳水扁參與任何活動前，包括在凱校上課，都應向中監提出申請，中監會派員了解該活動屬於公開或私人聚會，經審議後決定准駁。



以下為陳水扁臉書全文：



陳水扁要到凱達格蘭學校國策班24期講授《國家領導的藝術》要申請嗎？



陳水扁9月15日在臉書宣布將在9月28日開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，“非公開活動不用申請”，不過台中監獄表示，參與活動要申請。



凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校。“國家領導與發展策略班”旨在培育與儲備台灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括“台灣精神之旅 – 攀登玉山”、“人權之旅”、“凱達格蘭大辯論”以及關懷弱勢、協助社福團體的“社會服務行動方案”。



凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年“總統”、4年市長的陳水扁應邀講授《國家領導的藝術》，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的“二不”－不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。



矯正機關認定陳水扁參加回憶錄《堅持》新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。陳水扁要到凱校授課，何嘗不是？！



依規定保外醫治受刑人是可以從事“維持日常生活及職業所需”的活動的，而且都不用再申請。陳水扁為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。何況根據“行政院主計總處”官方分類是有“政治”的職業的。陳水扁一生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？！



2018年陳水扁收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票；如今陳水扁也收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，卓榮泰主席卻不敢回覆陳水扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會！？