韓聲勢旺為啥民調反降？胡幼偉提2失准原因

胡幼偉認為，太多人不願接受電話民調，是使民調失準的最關鍵原因。（胡幼偉臉書） 中評社台北9月16日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的民調數字這2個月下降，但從新北市三重造勢的盛況及拜廟時的人潮簇擁來看，韓流仍在。對此，“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉昨晚在臉書從民調技術面指出2大問題。他說，太多人不願接受民調電話訪問，要凑滿一定的完成份數，電腦抽樣的隨機性樣本結構就被破壞了，這也是使民調失准的最關鍵原因。



胡幼偉臉書全文如下：



昨天有位朋友問我，為什麼老韓的民調數字這兩個月下降，但從三重造勢盛況及拜廟時的人潮簇擁來看，老韓似乎又是聲勢最旺的候選人？這是不是有點矛盾？



讓我從民調的技術面試著說明一下。



這樣好了，先假設，有些民調機構並沒有捏造數字，而是照著一定的程序在做民調。



不管是只做市話民調，或是市話民調和手機民調都做。一開始，確實是經由隨機抽樣，選出訪員要撥打的市話或手機號碼。



然後，問題來了！完成率經常只有四成，甚至更低！就是說，打十通，只有四通願意回答問卷題目。



可是，這樣不能交差啊！那怎麼辦？



因為，要凑滿一定的完成份數，才能套進一個計算公式，去說，調查結果的抽樣誤差是幾個百分點的上下範圍。



於是，第一輪打電話，十通只完成四通對不對？那就再打唄！死打爛打、狂打猛打，打到凑滿一定的完成份數才收工啊！



然而，這樣一直凑份數，就可能出現兩個問題囉：



1. 抽樣的隨機性被破壞了！也就是說，最後雖然看起來是做完了一千多份，但已經距離最當初電腦隨機抽選好的樣本結構有一段差距了！



2. 一大票人一聽到打來的是要做民調的，就立馬不理他而掛電話了，那麼，是不是就表示，願意回答的，其實就是政治參與度比較高的“熱情份子”了？恐怕就是這樣！



那麼，這些數字，是各候選人目前民意支持度的“極限”還是“底數”呢？這就不一定了。因為，我們不知道，接到電話卻不願接受訪問的那一大群人，到底是支持誰？



換言之，太多人根本不願接受民調電話訪問，是使民調數字失去參考價值的最關鍵原因！



另外，我剛才講過，硬凑完成份數，會破壞這一千多份完成份數的隨機性，因此造成樣本對母群體的人口結構代表性不足。那怎麼辦？現在大家都用“加權計分”方式解決。問題是，當你加權時，等於是假設，某一群人對各候選人的支持程度，都是一樣的分布。但真象是如此嗎？



譬如說吧！在一千多份完成的份數中，赫然發現，20到29歲的份數太少，跟台閩地區人口普查所得的此年齡層人口比例差了太多。所以要加權計分，可是，如果像我剛才說的，在完成調查的20到29歲受訪者中，你訪問到的，都是較積極的政治參與者，也都較支持蔡阿姨。那麼，你再加權計分，整個調查結果，自然就可能高估了蔡阿姨在這個年齡層的支持度了！



講這些，不是那麼容易懂，但大家大概懂我的意思就可以了。



簡單講，民調要比較准，先決條件是，抽樣要夠隨機，而且電話訪問的完成率要高！



所以，如果全國民眾都像那7天一樣“顧電話”，那民調才會比較准！反之，如果大多數人現在都是懶得接受民調電訪，或是覺得，哎呀！反正已經決定要“非誰不投”了嘛！還接什麼民調電話呢！或是覺得“唉呦！國家機器這麼厲害！接受電話民調說支持老韓，會不會被查水表喔！”那麼，民調數字就無法反映真實狀況了！



最後，我要指出，其實，現在距離投票日還有一段時間，所以，用現在的民調數字，是無法準確預測最後的選舉結果的。未來可能發生的狀況，隨時可能造成選情的波動。



但從“勢”的角度來看，我認為，老韓還是勢頭最猛的候選人！往後的幾場大型造勢、十月訪美的僑胞瘋狂擁戴，以及副手的宣布，都會再拉抬老韓的聲勢。蔡阿姨現在不敢談政策，連怎樣讓人民有錢都不說了，雖然猛打反中牌，但學位問題會對她有多大影響？都是問題！老郭老王參選，鋪天蓋地式的批評，對他們又有多大傷害，也是個問題。



照這些趨勢走下去，我還是認為，從“勢”來看，老韓比較可能當選下任“中華民國總統”！

