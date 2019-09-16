韓常失言？張善政：他反應太快又被斷章取義

針對韓國瑜失言問題，張善政在臉書提出看法。(照片：張善政臉書) 中評社台北9月16日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜遭質疑常失言，他的“國政”顧問團總召張善政昨在臉書發文表示，韓國瑜現在常給人說錯話的印象，他認為是因為韓的腦筋反應太快，加上媒體根本不給解釋的機會，斷章取義，不是韓的本意的新聞標題或者是內容就這樣產生了。



以下為張善政臉書全文：



＃選舉要選想為台灣好的人

＃選舉要選真的會做事的人



有高學歷背景的人，確實會讓人覺得似乎比較聰明，比較厲害。可是不是就會做事，適合當“總統”，我們已經給她三年多的時間，但她並沒有做給台灣人民看，甚至現在她還爆出假學歷風波，這樣的“總統”人選，你會再給她四年的機會去“為難”我們所愛的台灣嗎？



韓國瑜 現在常給人說錯話的印象，但在我看來（我不是偏袒說話），很多時候，我會覺得他是因為腦筋反應太快，還有因為媒體根本不給他解釋的機會，在斷章取義下，不是他本意的新聞標題或者是內容就這樣產生了！



雖然“國政”顧問團的各小組現在日以繼夜的在開會，要討論出對台灣人民最有幫助的政策，但我也知道，其實愈接近選舉，大家愈關注的都不是政策，會投給誰，都是因為對候選人最直接的喜好厭惡。



所以，我還是希望大家能拋開既有的成見，認真思考，誰才是真的會做對台灣好的事，誰才是真的會把台灣放在優先，誰才不是當選後，封官封侯，將自己人的利益擺第一！