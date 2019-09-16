三港青角逐莫扎特國際音樂周

第三屆莫扎特國際青少年音樂周在珠海舉行，吸引港青參賽角逐以及入選“青少年觀評團”。 中評社香港9月16日電／為期12天的第三屆珠海“莫扎特國際青少年音樂周”在珠海華發中演大劇院啟幕。主辦方透露，作為內地唯一獲得AAF（AAF國際賽事聯盟）及WFIMC（日內瓦國際音樂比賽世界聯盟）雙成員認證的青少年音樂品牌，本屆“音樂周”有來自16個國家和地區的超100位優秀選手最終入圍，其中3名香港選手角逐小提琴、鋼琴比賽。而首設的10人“青少年觀評團”，亦有2名香港青少年入選。



香港文匯網報道，本屆音樂周吸引來自25個國家及地區的300餘位選手報名，包括來自逾33所全球知名音樂藝術學府選手，其中粵港澳報名人數超50人；經過專業預選，最終100多名青少年音樂家脫穎而出，包括3名香港選手將角逐鋼琴和小提琴的比賽。主辦方有關負責人稱，近三屆音樂周吸引港澳青少年參加，他們與來自全球的優秀選手同台切磋，以樂會友，在國際專家團隊和觀眾面前展示精彩技藝與傑出天賦。



為讓更多青少年走近古典音樂藝術，本屆音樂周首設十人“青少年觀評團”，邀請來自非音樂專業院校但具有多年音樂學習基礎的青少年現場觀摩，與國際著名演奏家、樂評人面對面交流，一同“發聲”評出“青少年觀評獎”，這在內地尚屬首例。其中，分別來自香港宣道會陳瑞芝紀念中學、香港啟新書院的14歲、17歲少年入選。



據了解，音樂周將持續到9月22日進入巔峰對決，期間來自奧地利、法國、德國與意大利等國家的15位全球知名演奏家、教育家組成“全明星陣容”專家委員會，對青少年音樂家們進行專門指導。