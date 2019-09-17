社評：印俄強化合作　牽制中國

中評社香港9月17日電（評論員 胡志勇）近日，印度總理莫迪應邀訪問俄羅斯，並參加在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克舉行的第五屆東方經濟論壇。普京和莫迪討論了石油與天然氣、礦業、核能、國防與安全、貿易與投資等各方面的合作潛能。俄、印簽署了25項協議。涵蓋油氣、深海勘探、能源、空間、互聯互通、礦產等領域。



軍事技術合作是俄、印兩國戰略協作的重要組成部分。印度將從俄羅斯訂購價值145億美元的武器（包括50億美元的S－400型防空導彈系統、11356型護衛艦等），兩國也將共同開展軍事研發。在印度境內生產卡拉什尼科夫輕武器、卡－226T直升機與導彈系統的聯合項目。兩國領導人還同意研究在印度設立合資企業以設計和建造客機的可能性。莫迪還接受普京邀請，將參加明年5月於莫斯科舉辦的二戰勝利75周年紀念活動。



印度與俄羅斯在政治領域的分歧不大，印度是俄羅斯的戰略夥伴之一。作為世界上曾經的強國繼承者－俄羅斯由於深受西方國家經濟制裁，本國經濟發展十分艱難。但俄羅斯又不甘心於成為世界二流國家，苦於本國經濟與民族問題，俄羅斯極力發展與印度的傳統友好關係，意圖牽制亞洲新興大國的崛起。



俄羅斯此次明確表態支持印度在克什米爾地區的立場，無疑是對印巴矛盾“火上加油”，將進一步加劇印、巴兩個不對稱的國家在克什米爾問題上的地緣競爭與衝突。



印度一直希望能成為聯合國安理會常任理事國。此次莫迪訪俄，普京表示俄羅斯將繼續支持印度成為安理會常任理事國的候選資格。



南亞地區在世界地緣政治中一直占有重要的戰略地位，在俄羅斯的地緣戰略中占據重要地位。儘管俄羅斯國內外形勢十分嚴峻，但俄羅斯仍加強了與南亞地區及其主要國家的合作與交往，並逐步恢復了在南亞地區的影響力。但俄羅斯在南亞地區也面臨不少挑戰。



印度是南亞地區大國，長期與巴基斯坦存在領土糾紛等問題。印度希望從俄羅斯那裡得到更高的國際地位。非常希望能夠在國際上有一定的話語權。隨著中國“一帶一路”建設在南亞的不斷推進，印度採取了敵意和拒絕參與的不合作態度，隨著中巴經濟走廊建設的不斷深入，印度醋意更深，莫迪此次訪俄，一方面加強與俄羅斯的友好合作；另一方面，印、俄兩國企圖形成“准盟友”關係，強化在安全、經貿等領域高度合作，印度希望與俄羅斯深化合作，尋求石油和天然氣等能源安全。同時，出於地緣政治的需要，印度與俄羅斯加強雙邊合作，旨在共同抗衡中國在南亞和中亞地區日益增強的影響力。



印、俄關係的新發展，既增加了俄羅斯抗衡西方國家在外交、安全等領域壓力的籌碼，又有效抵制了西方國家對俄羅斯的戰略封鎖，有效維護了俄羅斯在南亞地區的戰略利益和經濟利益。



印、俄雙邊關係的發展尤其是印俄雙邊軍事技術合作對中國國家安全產生了一定的負面影響。印度積極發展與俄羅斯的傳統友好合作關係暗含了共同牽制中國崛起的戰略意圖，使中國的地緣政治壓力上升，對中國西南部和北部地區構成潛在威脅，增加了中國周邊安全環境不穩定性，並對中國海洋安全構成了一定的影響，使中國南海問題的解決更趨複雜化。而且，印度海軍裝備的發展也使中國海上戰略通道面臨著更為嚴峻的挑戰。



對印度與俄羅斯不斷加強安全領域的合作，中國應保持高度警惕，應早作應對，堅決捍衛好中國的國家利益。