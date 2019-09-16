大公報：恐怖暴力再升級　《緊急法》應即啟用

中評社香港9月16日電／大公報16日發表社評說，香港“黑色暴亂”已由“帶恐怖主義特征”，一路狂奔至赤裸裸的恐怖主義。黑衣暴徒昨日瘋狂縱火、破壞公共設施、襲擊警察，無差別地狂毆無辜市民，有市民被毆至重傷危殆。這不是一般的暴力，而是明目張膽的謀殺。事件性質發生重大變化，警方再不能心慈手軟，必須使用一切手段，堅決鎮壓！政府應當審時度勢，立即啟動《緊急法》，止暴制亂，恢復秩序。



社評說，民陣無視昨日的遊行申請被警方否決，繼續發動暴徒上街，叛國亂港“四人幫”之一的黎智英又出現在暴亂隊伍中。而黎智英一出現，必然更加血腥與暴力。事實上，昨日的暴力升級到新高度，由無差別攻擊警方，發展到無差別襲擊平民。有暴徒近距離向落單的警員投擲燃燒彈，分明是要置對方於死地；有市民被拳打腳踢至昏迷倒地，不省人事，仍有暴徒揮傘攻擊，招招奪命。



恐怖分子殺警及謀取無辜平民的性命，堪稱處心積慮。在黑衣暴徒常用的社交媒體上，不少留言殺氣騰騰。有人宣稱“任打唔使負責、包實的鏡都唔怕上”；有人狂言碰到藍絲就打，“一哄上，一哄退”；有人主張“對著頭部打”並“計時五分鐘”；還有人鼓吹對清理“流膿墻”的市民“殺無赦”。其心狠手辣，無法無天，非筆墨所能形容。



類似喪心病狂的一幕層出不窮。連日來，有抱著小朋友的老師因為唱國歌被打到出血，有女士被扯下電梯受傷，也有撐警的長者被毆至昏迷倒地。黑衣暴徒面目猙獰，窮兇極惡，連老弱婦孺都不放過，何止沒有底線，而是滅絕人性，徹底卸下“和平示威者”的偽裝，暴露恐怖真面目。



社評說，事實在在證明，他們主張的“自由”，是打人的自由、破壞的自由、周街縱火的自由、宣傳“港獨”的自由、謀殺的自由，而別人則被剝奪唱國歌、舉國旗乃至返工、上學的自由。他們主張的“民主”，其實是“主民”，即對其他人操生殺予奪的絕對權力。如果真有一天，這些暴徒循“真普選”奪取了香港管治權，相信比法西斯還法西斯，比獨裁者還獨裁，比歷史上十惡不赦的暴君還要殘暴。



最最可恥的是，反中亂港喉舌《蘋果日報》竟然顛倒黑白，倒打一耙，在頭版大字標題寫著“藍絲四處行兇”，這其實是向暴徒們發出“行兇”的指令。



先是示威，繼而暴力，最後殺人，所有的“顔色革命”都離不開這三部曲。香港走到今日的局面，可以說是邏輯的必然。幕後黑手對顔色革命一無所獲極為焦慮，更不甘心重蹈“佔中”失敗的結局，勢必製造包括殺人在內的更大事端，以圖亂中取事，進而向洋主子邀功請賞。



社評說，一言以蔽之，這些黑衣暴徒並不是什麼香港的“未來主人翁”，而是由黑暗勢力孕育出來、埋葬香港繁榮穩定的恐怖分子。對恐怖分子不能“網開一面”，只能嚴厲打擊！