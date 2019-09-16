蔡英文為何沒論文有學位　彭文正稱找到答案

彭文正。(中評社 資料照) 中評社台北9月16日電／網路節目主持人彭文正日前指控蔡英文的博士學位涉作假，已被蔡提告妨害名譽，但彭仍照樣開砲，甚至揪團組“英倫五天四夜論文團”，根據台媒報道，彭文正昨天說，他找到蔡英文沒論文、有學位的答案了。



蔡英文博士學位疑雲持續發燒，雖然蔡英文在英國倫敦政經學院求學時的室友、前陸委會主委賴幸媛出面強調：“她的LSE博士學位是真的，事實就是事實！”但質疑並未止息。



根據《中時電子報》報道，蔡英文秀出的會是她的碩士論文嗎？彭文正表示，若她有碩士論文，但去英國倫敦政經學院的圖書館卻檢索不到蔡英文的博士和碩士論文，原本她的博士論文也沒有，到2019年6月28日以前都沒有。若沒碩士論文她怎麼畢業？36年後重出江湖的，到底是不是她的碩士論文呢？若她沒拿到，怎麼拿到她的碩士學位呢？



彭文正並指出，蔡英文的學生記錄表寫著1984年2月她拿到學位，1983年6月，她休學了又回去，回來後8個月就拿到碩士學位，論文有沒有呢？有博士學位嗎？答案就在政經學院的博士修業規定中，在特殊情況下考生可以不必繳交碩士論文，（但並不是不必繳交給圖書館），是不必提交論文，也可以拿到碩士學位。



彭文正說，博士學位的口試或再口試，失敗一次可以再來一次。因此他判斷，蔡英文的博士口試那關沒過，然後唏哩呼嚕就回台灣了，也許她想假如我是真的，學位也拿到了，全部的人也以為她是政經學院的博士就算了。



彭文正懷疑，蔡英文的博士資格考被打回來，符合碩士畢業的標準，不需要提碩士論文，也不用再去改了，沒有合格不用改，但還是可以拿到碩士學位。這也就是為什麼36年前蔡不必繳交碩士論文，因為檢索系統也沒查到。她和另一人合寫博士論文大綱，但也許她根本沒進入博士口試，博士論文口試本不可能有兩位作者，但根據博士修業規定大綱，是可以有兩個作者，可協助她去闖關。因此彭文正質疑，蔡繳交的是和另一位合寫的不完整的申請博士班論文大綱，現在把這份重新加工，傳真給在英國的“豬隊友”，連封面的學校名稱都寫錯，最後把它倉皇地交到倫敦政經學院的圖書館。