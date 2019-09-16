大公報：Facebook就是暴徒的“大台”

為什麼黑衣暴徒可以橫行於香港？為什麼顛倒黑白的訊息可以在香港肆無忌憚的散播？滅掉正義之聲、煽動暴力破壞、製造流言與謠言，Facebook在持續三個多月的暴亂中，用事實親自剝下了自己的“畫皮”。



儘管以“社交平台”面目示人，但所有人都知道，這個平台絕非中立，更非“不作惡”，恰恰相反的是，利用一切機會去煽動對立與仇恨，支持極端勢力。而從暴亂一開始，該公司利用其手中的“審查”、“過濾”權力機器，極力打壓反暴力的言論。



隨著事態的發展，臉書箝制訊息自由、包庇暴徒已到了無所不用其極的地步。上周，向來客觀報道新聞事實的《點新聞》，三天內兩度遭到臉書的“滅聲”，甚至沒有給出任何解釋。需知道，《點新聞》有多達二十五萬的粉絲，揭露事實不遺餘力，在香港擁有強大的輿論監察作用，一旦關停，試問誰將受益？



同樣是上周，警方公布十個WhatsApp號碼以收集市民對罪案的舉報，令暴徒恐懼。但僅過了一天，就全部被該公司關停，理由是“不可作商業用途”云云。可笑的是，商業機構使用該通訊軟件早已多時，從未被限制。Facebook作為該公司的母公司，如此配合黑衣暴徒，難道僅僅是巧合？



太子站8.31明明沒有死人，臉書上卻大量充斥“死人”的謠言。淘大9.14大量無辜市民被暴徒群毆，臉書上卻顛倒黑白指責“藍絲行兇”；昨日灣仔有市民被打至危殆送院，但打人的新聞畫面卻在臉書上被加以限制，市民無法直接獲得資訊。所有這些，還能叫人相信這是一間沒有政治立場的公司？



暴亂持續至今，謠言滿天飛、真相無法得到澄清、黑衣暴徒可以持續行兇，與強大政治勢力的精心包庇有關。而作為美國公司的臉書，根本就是暴力氾濫的平台，何異於暴徒的最大後台！



來源：大公報 作者：清水河