港島暴劫10小時　勾外力煽暴亂

中評社香港9月16日電／勾外力煽暴亂、亂港叛國的壹傳媒創辦人黎智英，一再出現暴亂衝擊現場發號施令。昨日肥佬黎一早現身銅鑼灣參與非法遊行，還帶頭高叫“光復香港”的口號，身旁亂港政棍大聲附和“時代革命”，赤裸裸煽動“港獨”不加掩飾。暴亂衝擊對香港帶來的嚴重傷害，黎現場竟揚言“繼續囉，繼續啦，我哋唔會完㗎啦，繼續堅持囉，直至有普選為止。”同為“亂港四人幫”的民主黨前議員何俊仁、民主黨單仲偕，以及收取黎智英巨額資助的社民連前議員梁國雄等政客全程隨從陪伴在側。一身“曱甴”黑衣上陣黎智英現身遊行隊伍中，被問到會否擔心被捕，他耍賴聲稱只是“行街”，“大佬，我出嚟行路，有乜風險啊？拉咪畀佢拉囉，行路、行街都唔得？你痴㗎你嚇！”但在“行街”期間，黎智英多次帶頭叫喊“光復香港”，旁邊搞事分子則以“時代革命”回應。黎接受訪問時又繼續發號施令煽動“五大訴求、缺一不可”。



據大公報報道，黎智英在訪問中毫不掩飾其漢奸嘴臉，混淆視聽，明明是美國不斷意圖干預中國內部事務，對香港事務指手畫腳，他卻反過來誣批特區反對美國擬通過《香港人權及民主法案》是“做咗壞事”，戾橫折曲歪理稱“正正是林鄭反對，美國國會才更想通過該法案”。黎智英行到中環後，進入一家酒店乘車離開。



9.15港島大亂



14：00－15：00



非法霸路癱交通



•銅鑼灣東角道一帶聚集超過數百名黑衣人士，崇光百貨、世貿中心等提早關門。



•有持大聲公人士呼籲其他搞事者走出馬路，現場交通嚴重受阻。大批搞事者占據東角道、百德新街，人潮霸占馬路，往灣仔方向前行。



•有暴徒乘機在銅鑼灣B、C出口快閃破壞售票機、增值機，現場只餘一部能正常運作。



15：00－16：00



圍攻政總燒國旗



•人群隊頭大約在15：28到達金鐘政府總部，暴徒於是在金鐘搗亂。



•搞事者堵塞立法會對出龍和道，車輛需調頭。



•黑衣暴徒行經灣仔皇悅酒店時，將酒店外的國旗拆下，並用火槍燒毀。



16：00－17：00



圍毆市民至危殆



•有暴徒將一條掛在舊和記大廈地盤外圍慶祝國慶70周年橫額撕下並燒毀。



•暴徒在金鐘各處大肆破壞，主力部隊首先返回添華道、夏慤道一帶，並開始堵塞馬路。



•暴徒用雜物堵塞金鐘站多個出口，港鐵關閉金鐘站。



•暴徒不斷向已關閉的金鐘站內投擲磚塊，部分人手持硬器及滅火筒，金鐘站D出口所有玻璃破碎、閘口亦被堵塞，以阻止警方出來。



•下午五時左右，一名藍衣男子在灣仔高呼“我是中國人”，被過百名暴徒圍毆。



17：00－18：00



掟燃彈燒水炮車



•暴徒變本加厲，向政總西翼投擲燃燒彈，警方施放催淚彈。



•警方出動水炮車驅散人群，有暴徒向水炮車投擲燃燒彈，水炮車一度起火，但立即被撲滅。



•位於添華道的警方向夏慤道連續施放催淚彈，水炮車駛出夏慤道，向暴徒噴顔色水，暴徒向灣仔方向撤退。



•醫管局表示，一名49歲男傷者被送往律敦治醫院，情況危殆。據了解，該男子正是約五時被打的藍衣男子。



18：00－19：00



灣仔四處縱火



•暴徒到灣仔繼續破壞，有暴徒在軒尼詩道縱火，亦有暴徒在灣仔港鐵站出口縱火擲燃燒彈，灣仔站關閉。



•部分全身黑裝蒙面暴徒，由灣仔走到銅鑼灣後，有男有女聯群結隊走進SOGO駱克道後門“東角”韓飾優品旁後巷更衣。



19：00－20：00



銅鑼灣站被砸



•民主黨許智峯突然於銅鑼灣出現，關注警方制服一名搞事者，欲查詢警方因何事制服該名人士。



•約七時半，港鐵宣布因應銅鑼灣站外突發情況，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島線不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站暫時關閉。



•暴徒決定轉戰炮台山及北角，大批暴徒行至炮台山近舊皇都戲院外時，有人稱前面有警察，著搞事者折回銅鑼灣，但同一時間，有人說維園更多警察；在兩者擇其一，有人帶頭繼續稱攻打前方北角警察，另有人高呼，“藍絲出來！”



20：00－21：00



炮台山白衣人被襲



•在電氣道街市及熟食中心對開，突然過百暴徒走出，一見福建人便打，有人稱“抵死”，有人說“自己跣親”。



•在炮台山一帶，有白衣人被暴徒襲擊，需要送院治理。



21：00－22：00



北角群毆不絕



•北角道大批防暴警察築起防線，大批搞事者高叫“時代革命”口號。



•北角幾乎每兩分鐘就發生一單群毆事件，有暴徒甫不滿意別人、或懷疑遇到福建街坊便毆打。



•北角康威商場有一名藍衣男子被黑衣人打到暈倒在地上。



22：00－23：00



暴徒無差別打街坊



•黑衣暴徒在北角多次毆打當區街坊。近11時，警方在北角新光戲院外施放多枚催淚彈。



23：00－00：00



許智峯阻差辦公被捕



•警方在北角施放催淚彈之後，繼續驅散北角一帶暴徒



•大約晚上11時28分，民主黨許智峯在北角渣華道海關總部對出，因“阻差辦公”被捕。



蔣麗芸議辦再遭刑毀

