大華網：郭台銘莫使“民國”命運負面翻轉

國民黨31人連署的聲明全文，左側還有連署人的親筆簽名。 中評社香港9月16日電／大華網路報16日發表點評文章說，12日清晨，各大報刊登了由連戰領銜的三十一位中國國民黨大老勸導郭台銘的公開信廣告。當天上午，郭台銘便宣佈退出國民黨，並發出聲明抨擊這些大老與國民黨。鹹信大老們的公開信是刺激郭台銘立即做出負面反應的因素，但這反而成為人們比較雙方高下與是非的重要機會。郭台銘若能藉此深入思考，或許仍能免除國民黨在大選中分裂的危險，郭亦可免於成為阻撓國民黨重新執政的罪人。



文章說，據郭台銘陣營透露，郭的退黨舉動是因不滿聯署的大老中有人當初鼓勵他投入大選，於是表達在他批評有大老“身在曹營心在漢”。郭營又透露，馬英九曾經“淚求”郭台銘支持初選勝出者韓國瑜，卻在集會中遭挺韓群眾噓聲，他看不下去，替馬抱不平。其實，大老們的品格值得讚許之處正是在公開信中。



理所當然大老們不是身在“曹營”，反而樹立了正統“漢營”。因為從未有過歷任黨主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義及所有歷任副主席和其他擔任過黨政要職的政治人物，聯名發表公開信向某一黨員做出呼籲，這是空前的，所以郭實在不應做出流於情緒的反應。何況這些大老和郭的淵源絕對遠勝於韓國瑜。



某些大老曾經鼓勵郭台銘角逐黨內初選，是為黨舉才，亦是對郭的肯定，完全正當合理，但絕不等同於無論郭能否通過初選，都挺郭到底，否則便是分裂黨，此即公開信內容的意義，是黨魂、黨德、黨格的體現。他們大多和郭台銘十分熟稔，幾乎與韓國瑜沒有淵源，仍將團體義理置於私人情誼之上，都是為了尊重組織體制及初選機制。郭台銘在把他們斥為曹營之後，更應該鄭重重新思考。



文章說，至於所謂替馬英九抱不平，顯然不是馬所能領受得起的。郭台銘形容馬英九近乎聲淚俱下地對他勸告，其後馬被挺韓群眾不予諒解，仍不改支持黨的提名人之立場，其實正是馬的重要風範，值得郭台銘學習。郭既已無中生有地稱大老們三十年來都在“把關”後，更應該平心靜氣地想想和郭家兩代交情的連戰及曾經欣賞郭的馬英九等的苦心。



今年四月，郭台銘獲領榮譽黨員證書，成為國民黨唯二的榮譽黨員。前一位是曾任“經濟部長”、“行政院長”、對建設台灣與繁榮台灣貢獻卓著的孫運璿。郭則是在國民黨財務困難之際借予四千五百萬元（三個月後即獲還），足見國民黨給郭的是何等殊榮，使他得以取得參加初選之權。五月間，他聲言若於初選輸了，“一定會盡全力輔選國民黨參選人”。如今竟在大老們的懇切呼籲之後，以退黨、不當榮譽黨員作為回應。社會的評價會是如何？應可客觀查覽。



文章說，郭台銘以中山信徒自許，而中山遺志是需要其所建政黨群策群力來達成的。目前郭所尋求合作的對象是否中山忠實信徒，恐有疑問，自非總理孫中山之所願。郭台銘在退黨後若亦以高度智慧，終止大選活動，回歸原本承諾支持國民黨的提名人，國民黨與韓國瑜陣營亦不應惡言相向，則中山政黨可免分裂之虞。否則郭自命要翻轉“中華民國”的命運，更大的可能卻是親痛仇快地使“中華民國”命運往負面方向翻轉。