看好後市　基金經理持倉增至超九成

中評社香港9月16日電／在新中國70周年慶典之前，政策暖風頻吹，中美在新一輪談判前又互釋善意，市場人士認為今次國慶行情，A股大概率會上升。彭博和高盛的統計都顯示，過去幾次中國每逢5或10的國慶整數周年慶典之前，A股在9月份上漲的概率較大。另一方面，人民幣也從十多年以來的低點加速反彈，分析認為“十一”前有望向7.0元靠攏。



香港文匯報報道，富蘭克林華美中國消費基金經理游金智指出，“今年內憂外患多，國慶特別重要，又是70周年。”他認為，國慶前後股市表現不會差，政策對股市都很正面，他已將股票倉位提高到90%以上，預計至少10月中旬前會保持高倉位。



中美互釋善意 利投資氣氛



高盛也稱，今年國慶從政治角度來說對中國決策者非常重要，他們可以借此機會展示能力，顯示在內外部兼具挑戰的情況下，既維持合理的經濟增長，也追求達成長期的戰略目標。該行分析師劉勁津在日前的報告中指出，8月份以來，中國“國家隊”資金就一直在支撐A股，這股力量可能一直到10月1日之前都會存在。他表示，在類似的大型事件到來之前，A股通常都有良好表現。



在中美談判代表計劃下月在華盛頓會晤前夕，中國宣佈對部分美國商品免除去年實施的25%加徵關稅。美國總統特朗普也表示，他將把對中國商品加稅再提高5個百分點的時間推遲兩周，暫緩了貿易戰再次升級。此外，中國又恢復進口美國農產品，顯示善意姿態。



人行料維穩 人幣升勢持續



人民幣中間價已經連17天強於市場預期，彰顯人行釋放的維穩信號。上周五境內外人民幣雙雙大漲至近三周高點，在7.08附近震盪；多日來中間價和市場價的巨大價差有望彌合。



瑞穗銀行資深策略師張建泰指，他感覺國慶之前人民幣上漲的機會較大，因為中美貿易戰真的出現了降級，從反制關稅階段回到了推遲減免階段，“國慶之前的好消息不斷，好像很有計劃進行一樣，今天輪到特朗普延遲關稅”。



流動性改善 股市續有支持



安本標準投資管理全球股票主管Devan Kaloo接受彭博電視訪問時表示，他認為美中不大可能成功解決貿易問題，不會有大的協議。不過，他認為即便美中貿易協議缺席，A股仍然可以延續今年以來的漲勢，主要得益於決策者豐富的政策工具。“中國有政策能力應對全球逆風，因此我們預計流動性改善、刺激措施加碼，實際上會支撐市場。所以我們認為中國股市仍然可以繼續上漲。”



對於國慶之後的股市走勢，分析師認為，這還將取決於貿易談判的進一步發展，內地經濟和企業盈利的強弱，以及中國是否會跟隨美國降息。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，在流動性寬鬆預期下，A股更好的時光還在後頭。前周末的降準“不是寬鬆的結束，而是寬鬆的開始”，這對於A股來說是利好消息，他認為在年底之前，市場有望突破今年年內的高點。