動亂未停　拖累樓市氣氛轉差

9月份無論是一手樓、二手樓，還是商舖及車位的交投，都預計按月下跌，全月整體交投將創下今年新低。資料圖片 中評社香港9月16日電／中美貿易爭端不休，加上本港社會動亂未消停，拖累樓市氣氛轉差。據物業代理數據顯示，9月份無論是一手樓、二手樓，還是商舖及車位的交投，都預計按月下跌，全月整體交投將創下今年新低。不過，在近期新盤銷情帶動下，下月市況有機會略為回暖。



香港商報報道，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至9月11日，9月份的樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄1524宗及113.54億元，料全月將錄4200宗及315億元，按月跌18.6%及25.8%。宗數將創近9個月以來新低，金額則有機會創近4年新低。不過，9月份一手及二手樓市銷情明顯改善，有買家趁低吸納，發展商亦開始推售樓盤，相信10月登記數字將會略為回升。



一二手市場齊疲弱



一手樓方面，9月份暫錄543宗及44.7億元，料全月錄1200宗及110億元，較8月份下跌1.6%及13.8%，宗數料創近3個月新低，金額或見10個月新低。9月份最高登記宗數的新盤包括荃灣映日灣、大埔朗濤及馬鞍山泓碧。



雖然單計9月份市況料欠佳，惟總結今年首9個月，一手登記宗數已突破去年全年的15458宗，現暫錄15824宗，較去年同期升2.4%，不過金額按年減少24.5%，錄1702.3億元。



二手樓方面，9月份暫錄700宗及49.5億元，料全月錄2000宗及160億元，較8月份2658宗及230.2億元，下跌24.8%及30.5%。9月份的宗數或創下今年新低，金額料創8個月新低。

