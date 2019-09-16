新華澳報：台灣民眾黨拉雜成軍難避散架命運

中評社香港9月16日電／新華澳報16日發表富權的文章說，郭台銘雖然已經退黨，但仍未有宣佈參選“總統”，國民黨仍在設法挽回。當然，不排除郭台銘還是要爭一口氣，在九月十七日亦即明日“中選會”辦理被連署人登記申請手續截止之前，攜同“副總統”參選人一道，前往“中選會”登記申請成為被連署人。



文章說，這個態勢，早已在柯文哲的盤算之中。按照他成立“台灣民眾黨”的意旨－－借助郭台銘參選“總統”的推力，作為台灣民眾黨提名的“立委”候選人的“母雞”，帶動民眾黨“立委”“小雞”的選情，甚至是承擔民眾黨“立委”參選人的競選經費。即使郭台銘落選，對柯文哲本人並無損失，他仍可穩坐台北市長的“釣魚船”，而且還可避免因為自己親自落場參選“總統”，而招惹“落跑市長”之譏，及財力和戰力的不足。而只要民眾黨的政黨票能夠跨過得票率百分之五的“門檻”，就不但可以獲得分配政黨選舉補助金，作為民眾黨未來四年的黨務運作經費，而且更重要的是可以獲得分配議席，柯文哲百分之二十的民意支持度只要有一半轉化為民眾黨的政黨票，就可獲分配三席“不分區立委”，並可成立“立法院”黨團，成為大黨，而且可以參加政黨協商，發揮關鍵少數作用。



倘是“區域立委”也有“斬獲”，就將更為“和味”，成為第三大黨，凌駕於時代力量和親民黨的頭上，佔據政治高地，即使是在卸任台北市長後，也擁有政治舞台，延續其政治生命。而且，在二零二二年十二月卸任台北市長時，隨即宣佈參加極有可能會在二零二四年一月舉行的第十六任“總統”選舉，有整整一年的時間籌備，正好是“遲唔會遲，早唔會早，時間啱啱好”。



當然，倘郭台銘勝選，可能會爭取他委任自己為“行政院長”，就更有利於自己積累政績，衝刺二零二四年的“總統”大選。另外，郭台銘的當選，也是成為自己的“代理人”，實現對蔡英文及民進黨的報復。



文章說，在此背景下，而且更是在“中選會”辦理“總統”選舉被連署人登記申請手續的截止期之前，台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇昨日表示，預計將從今日起，陸續公布“區域立委”與“不分區立委”提名名單。而民眾黨的官網也將同步上線，開放民眾申請黨員，也會展開海選。陳思宇說，本週將先公布第一波“區域立委”與“不分區立委”名單，而人才持續尋覓中，透過官網開放民眾申請入黨，接下來就是舉辦海選。



柯文哲此前曾經強調，他籌組台灣民眾黨的目標就是進軍國會，希望“不分區立委”要“提好提滿”，在“立法院”執行他的意志；“區域立委”則是以選上或讓他人落選為主。民眾黨“立委”以政治人物、專業文官、社運人士、企業代表、媒體等五個面向徵詢。



按照《公職人員選舉罷免法》規定，新成立政黨或雖曾參加最近一次“立委”選舉但政黨票得票率未能跨過百分之五“門檻”的政黨，要參加“不分區立委”選舉，必須先行提名十位“不分區立委”及“原住民立委”候選人。因此，提名“區域立委”參選人，是台灣民眾黨的當務之急。然而，在“單一選區兩票制”的制度下，“區域立委”選舉只是有利於民進黨和國民黨兩個大黨，其他小黨或無黨籍參選人只能是“望門興嘆”。實際上，在今年初的台北市“立委”補選中，柯文哲推出的陳思宇，就鎩羽而歸，根本無法分享柯文哲在台北市長選舉中的“餘蔭”。因此，柯文哲最大的目標應當是“不分區立委”的席次。而為了推出“不分區立委”的候選人，台灣民眾黨必須首先要推出十席的“區域立委”或“原住民立委”參選人。這就等於是推出十個“砲灰”來打“掩護戰”，志不在此。當然，如果幸運地有所“斬獲”，更是開心。



這就注定了民眾黨提名的“不分區立委”及“原住民立委”參選人，是“濫竽充數”，為了湊足法律規定的十席而已。因而才有開放網站歡迎各方人士入黨，並從中“海選”可以提名參加“區域立委”選舉的人選之舉。總之就是葷腥不忌，兵賊皆可，只要是符合《政黨法》及《選罷法》規定者，亦即台灣地區居民，具有在地戶籍，沒有禁止參加公職人員選舉的情況，都可以參加，也不管其意識形態如何。可以說是拉雜成軍，甚至還可說是烏合之眾。



這就是柯文哲將台灣民眾黨定位為“柔性政黨”的根本用意。實際上，台灣民眾黨並沒有鮮明的政治立場，因而並不符合政治學教科書對政黨的定義：政黨是以執政或促進和保障特定政治思想、政治利益為目標的團體。在代議制民主政體裡，政黨爭取執政一般以參加選舉為手段，並有時結成政治聯盟，在必要時聯合執政。政黨通常有特定的政治目標和意識形態，針對國家和社會議題有各自的主張，定立政綱展示願景。



文章說，實際上，從外傳的名單，如鍾小平、李婉鈺、黃文玲、徐欣瑩、何景榮、蔡宜芳、張幸松、徐立信、陳怡潔……等來看，除了極少數是來自台北市政府之外，其餘者不是在國、民兩黨的“立委”初選的落敗者，就是被開除出黨者。幾乎可以說是“烏合之眾”，藍綠左右共冶一爐，沒有中心思維－－其實是有自我思維的，那就是個人政治野心，要搏出位及出風頭。



這與也是在創黨初期自我標榜為“柔性政黨”的新黨、親民黨不同。新黨的創黨成員極優秀，人人都是耀眼的政治明星，而且政治立場極為鮮明，都是反對李登輝剛冒頭的“台獨”立場。



親民黨也基本相同，基本上是宋楚瑜出任台灣省長時省政府的高中層官員，還有一些優秀的國民黨人與新黨人，同樣也是極為優秀，早已成名。而且也是反對李登輝，雖然在“反獨促統”方面沒有新黨那麼明確，只是集中於反對李登輝的“凍省”，但也有著共同的理念。



但連新黨、親民黨這樣擁有優秀的人才，共同目標這樣明確，凝聚力這樣強，後來都卻發生內訌分裂，並紛紛出走了；那麼，政治立場互相扞格，一盤散沙，而且知名度不高，為了政治名位或出風頭而自願報名入黨的台灣民眾黨，即使是因為“郭柯王結盟效應”，加上柯文哲的百分之二十民意支持度，及郭台銘對“經濟藍”、“知識藍”的感染力，能夠得到百分之五以上的政黨票得票率，獲得分配“不分區立委”議席並組成黨團，但由於政治理念五花八門，在或能當選的“不分區立委”方面，將來肯定會更早及快地發生分裂，甚至“帶槍投奔”其他政黨，如鍾小平返回國民黨，李婉鈺重回民進黨，陳怡潔也回到親民黨等。



當然，“不分區立委”不能“造反”，因為將會被開除黨籍，而失去“不分區立委”的議席。再由民眾黨“不分區立委”參選名單中的“落選頭”人士，並依據“婦女保障名額優先”的原則，予以遞補，這對台灣民眾黨和柯文哲均沒有損失。但“區域立委”則不同了，是可以“帶槍投靠”的－－“帶槍”也者，既是指其所擁有的議席，也是指其在參選選區中的選票基本盤。



文章說，連“平地一聲雷”的新黨，及曾經獲得“立法院”百分之二十議席的親民黨，都逃離不了內訌分裂的下場，其中新黨還被從大黨名單中踢除出去，親民黨也剛夠成立黨團的三個議席，在四個大黨中叨陪末席了；那麼，拉雜成軍的台灣民眾黨，將更是逃脫不了很快就散架的命運。