藍分裂？吳志揚：基層不希望看到國民黨弱掉

吳志揚。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”參選人吳志揚上午接受中評社訪問表示，很多老百姓真的不知道實際狀況，完全看媒體呈現，一旦看到國民黨不能團結，心裡就會不安，他希望大家展現團结氣勢，不只是為了國民黨，也是為一個團结有力、能夠為老百姓服務福利的政黨存在，看來看去，還是國民黨是最有能力。



國民黨31位大老12日在報紙刊登“團結、奮鬥、救“中華民國”聲明，訴求讓國民黨2020參選人韓國瑜能和鴻海集團創辦人郭台銘合作。但當天郭以退出國民黨回應，讓人錯愕。對於郭是否參選還未可知，不過根據“中選會”選舉時程，未獲政黨提名獨立參選人，須在9月17日申請截止日前申請為被連署人，郭幕僚聲稱郭找好副手，連參選聲明都準備好了。



為了挽回郭台銘，2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，包括吳敦義、吳伯雄等國民黨現任與歷任黨主席都到場，馬英九與韓國瑜也擁抱，打破馬韓不合。



吳伯雄長子、現任“立委”吳志揚上午利用空檔，到大園區連跑幾個土地公廟參香祈福，也接受中評社訪問，個性忠厚的他，對於郭台銘可能參選，依舊不願口出惡言，只想談基層怎樣看國民黨，希望他的肺腑之言，能有助於國民黨的真正大團結。



吳志揚告訴中評社，他在基層跑，基層老百姓真的希望過好日子，好日子就需要強大的政黨及政黨政治，大家都不希望看到國民黨弱掉，甚至散掉。他遇到的人，握過的手，不管藍的、綠的都說：“國民黨要加油啊”，即使他這次在桃園沿海參選“立委”，遇到不少綠營支持者，他們也不希望國民黨潰不成軍。



他說，現在真的是時候，希望大家以蒼生為念，好好團结，打個像樣的選戰，給老百姓能夠過好日子。

