港媒：金融大鱷夥亂港首惡　策動暴亂變天

中評社香港9月16日電／美國金融大鱷索羅斯1998年狙擊香港大敗後，一直視香港為眼中釘。有消息指出，索羅斯近月又企圖做空港股謀利，此番更與叛國亂港“四人幫”之首黎智英聯手策動金融戰配合顏色革命。而外資投行集體下調香港經濟預測及惠譽下調香港信貸評級，更是配合索羅斯之舉。消息認為，香港動亂持續數月，運作資金以億元計，作為全球顏色革命的最大金主，索羅斯對當前香港局勢深度介入，香港金融市場更須未雨綢繆，防範風險。



據大公報報道，在毫無預兆下，港交所電子交易系統（HKATS）於9月5日出現嚴重故障，並決定下午二時起暫停衍生產品市場交易，港交所解釋供應商提供的交易系統軟件出現問題所致。有消息指，港交所“趁機”打大鱷，而這個大鱷就是企圖捲土重來的索羅斯。



消息稱，索羅斯一直對98年做空香港大敗心有不甘，此番再藉暴亂捲土重來，不僅準備足資金發動金融戰，配合搞顏色革命。索羅斯利用其控制的基金會，通過壹傳媒黎智英支持近期亂港行動，出人工、出裝備，煽動青年上街，目的是讓香港持續動盪，令香港金融市場大幅向下甚至崩盤，進而謀取暴利。



出貨逃命變“關門打狗”



消息又指，香港局勢緊張導致港股近月下跌，索羅斯一夥大舉買入空單建倉，數據顯示，8月13日港交所期貨及期權總成交量和小型恒生指數期貨成交量在T＋1時段內創新高，所有期貨及期權合約達251428張，小型恒生指數期貨63607張，保守估計，98年索羅斯一夥持有10萬張空單，這次預計不低於20萬張。



消息提到，8月31日上街人數大減，政府9月4日又提出四大行動推動對話，令港股回升、氣氛緩和。索羅斯一夥發現事與願違、形勢不利，9月5日上午開始大手筆拋出期指空單，下午又開始拋壓股票，企圖最後一博。不過港交所當日電子交易系統故障、暫停交易，令索羅斯一夥出貨逃命變成“關門打狗”。翌日恢復交易，港股繼續上揚，宣告索羅斯一夥繼1998年後再度大敗，估計損失高達約24億港元。



除了港交所停市，9月5日用來截刊上市公司通告的“披露易”網站亦出現故障，港交所行政總裁李小加亦承認是受到“分散式阻斷服務襲擊”（DDOS Attack）所致，但市場焦點被停市所蓋過。雖然“披露易”網站與電子交易系統完全分割，但前者對市場的影響不宜低估。2011年8月“披露易”受黑客攻擊，因正值業績期令大型上市公司公告未能刊載，最終七家上市公司包括三家大藍籌，並有逾400隻窩輪及牛熊證停牌半日。



暴亂為外力製利淡機會



事實上，暴亂禍港對經濟損害已逐步浮面，正正為外部勢力提供製造利淡大市的機會。大摩、摩通等多家華爾街投行先後大削香港經濟增長預測，並預期今年陷入衰退。評級機構惠譽也加一腳，直接下調香港信貸評級，並預告半年後有機會再降級。



有評論認為，這一系列動作實為配合索羅斯之舉，在致力止暴制亂之時，香港金融市場更須未雨綢繆，防範風險。