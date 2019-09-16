富權：目前處境最難堪的是王金平

中評社香港9月16日電／澳門新華澳報15日發表富權的文章說，郭台銘已宣佈退黨，是否等於“郭柯王聯盟”正式成形？看來，郭台銘與柯文哲的合作是真的，但柯文哲由於現任台北市長的職務，為了反襯韓國瑜“落跑市長”的欠缺正當性，他將會堅持做滿四年市長任期，亦即不會參加明年的“總統”大選，而是靜待二零二四年。但為了建立政治舞台，尤其是避免在二零二二年十二月卸任台北市長至二零二四年初參選“總統”期間出現“政治真空”，而必然會全力推谷台灣民眾黨的“立委”選情，爭取能有三名或以上的候選人當選，可以成立“立法院”黨團，在自己儼然成為大黨黨主席的同時，在“立法院”發揮“關鍵少數”的作用，以維繫自己的政治能量。因此，柯文哲的密底算盤是，支持郭台銘參選“總統”，昨日就傳出消息說，將會助攻五十萬份連署書，力挺郭台銘直攻“總統”大位，反過來又利用郭台銘發揮“母雞”效能，帶動台灣民眾黨“立委”候選人這些“小雞”的選情，甚至連他們的參選經費也一併解決。但由於自己不適宜脫產助選，因而可能只是在郭台銘的競選總部掛一個級別很高的“榮譽”職，而不是外傳的總幹事。至於總幹事，很可能會是趙少康，實際上在此前，郭台銘為了了解有關選情大勢，都是與趙少康探討交流。



文章說，那麼，王金平往哪裡擺？直到如今，他仍然堅持不當“副”的，因而根本不可能當郭台銘的“副總統”搭檔。當然，更不可能是他當“正”的，而由郭台銘做“副”的。否則，郭台銘根本就不需要退黨，當韓國瑜的“副手”搭檔就可以了。即使韓國瑜有自己的想法，尤其是“武大郎開店”心理髮酵，擔心郭台銘的光芒超越自己，但在連戰等大佬施壓下，也得被迫接受。



王金平既然不當“副”的，就是要以“正”的身份參選“總統”了。倘是循被連署人的方式參選，在九月十七日之前就要辦理申請登記手續，而且還需連同“副總統”人選一道登記，似乎是過於倉促。更有一個更嚴峻的現實問題，他現在是由國民黨提名參選而當選的“不分區立委”。如果連署參選，必定遭國民黨開除黨籍，他的“不分區立委”也就隨之失去，變成一介平民。這與郭台銘本來就是一介平民，沒有任何政治包袱，可以不帶一片雲彩地瀟灑離開國民黨，是完全不同的。



但是，王金平是不甘寂寞的人，而且他已經七十八歲，今次是最後機會，“蘇州過後冇艇搭”。因而昨日就傳出，深感在郭台銘、柯文哲面前遭受“邊緣化”的王金平，要“最後一搏”，全力催谷他一手推動的“民主大聯盟”，整合親民黨、新黨這些第三勢力，甚至不排除借用親民黨的“總統”大選“入場券”，披掛橘袍出戰“總統”大位。



文章說，倘果如此，到十一月十八日至二十二日“中選會”接受“總統”、“副總統”候選人登記時，他以親民黨提名的身份進行“總統”參選人登記，就更是違反國民黨黨紀，必定遭到國民黨中央“開鍘”。不過，此時距離第九屆“立委”的任期結束，只剩下一個半月時間，“損失”相對較小。當然，今後都不可能指望國民黨再次提名他為“不分區立委”參選人。而在此前，國民黨已經連續四次以“不分區立委”提名他，甚至專門為他一人“度身定做”修改“不分區立委”的提名辦法，國民黨對他已經仁至義盡。



但正如有政論者所言，這次“總統”大選，是自一九九六年實行“總統”普選產生以來，選情最激烈的一次，即使是屆時韓國瑜的民調提升不起來，還有蔡英文、郭台銘的民調和實力都比王金平高，他又有何德何能可以當選？只能是“陪太子讀書”。這又何苦來哉？他曾經有過幻想，倘國民黨“換瑜”，他可以接手。其實，他也明知難度很高，因為他沒有參加國民黨的黨內初選，因而即使是“換瑜”，也是朱立倫。何況，黨內的深藍部份肯定會抵制他，不讓這位被指為“藍皮綠骨”者染指國民黨“總統”參選人的“大位”。



因此，王金平只有尋求能獲得親民黨提名，但這也是在宋楚瑜本人棄選的前提下。王金平之所以對獲得親民黨提名有信心，是因為在他的心目中，他與宋楚瑜都是受到國民黨尤其是馬英九欺負的“難兄難弟”，會有“同病相憐”的感覺。因而當宋楚瑜棄選，但又必須有人承擔“母雞”的角色，而原先預想的接班人柯文哲卻是另行組黨，威脅親民黨的“立委”選情，郭台銘也不願受到親民黨的束縛的情況下，就必須依靠王金平了。



實際上，在與馬英九的關係上，王金平的遭遇與宋楚瑜基本相同。在王金平方面，大小争拗不斷，而最大的衝突有兩次，一次是二零一五年的國民黨主席選舉，馬團隊開盡火力攻擊王金平是“黑金”、“藍皮綠骨”；第二次就是大家都耳熟能詳的“九月政爭”。對此，王金平確實是憋了一肚子的氣。



至於宋楚瑜，那就更多了。除了本欄昨日所提的馬英九“發假民調”，成為導致宋楚瑜敗選“二零零零”的其中一個重要原因之外，更重要的是，二零零四年“總統”大選的“廢票聯盟”，及“兩顆子彈”發生當晚馬英九阻止連戰宋楚瑜進行街頭陳情抗議活動，都被視為“連宋配”僅以二萬多票落敗的重要原因。



文章說，二零零四年的“總統”大選，國民黨與親民黨合作，合組“連宋配”。本來“連宋配”的選情被看好，綠營儘管搞了個“二二八百萬人手牽手護台灣”，“陳呂配”的民調有所上升，但仍是不如“連宋配”。



也正在此時，曾經在馬英九台北市政府出任局長級的幾位官員，組織“廢票連盟”，呼籲選民們在投票時投下廢票，因而被視為是代馬英九出手。當時有不少人分析，馬英九是如此盤算的：如果“連宋配”勝出，由於連戰說過只做一任，到二零零八年就是改由宋楚瑜“擔綱坐正”，倘當選二零一二年必定爭取連任，任期直到二零一六年，亦即馬英九還要等到十二年後才可參選，屆時“小馬哥”已經變成“老馬哥”，六十六歲了，而且在卸任台北市長後，失去政治舞台，因而相當不利。因此，只能讓“連宋配”落選，陳水扁得以連任並在二零零八年任滿不能再爭取連任時，自己才搶得先機參選。只須再等四年，而不是十二年這麼久。而他的昔日下屬所搞的“廢票聯盟”，就是為了阻擋“連宋配”當選。果然，當年的廢票達到三十三萬多張，為前次“總統”大選的三倍多，亦即扣除了“正常”廢票，有二十多萬張廢票是“廢票聯盟”的“成果”。而陳水扁僅是以不到三萬票的微弱多數勝出。如果不是“廢票聯盟”“發功”，即使是有“兩顆子彈效應”的因素，也應當是“連宋配”當選，台灣地區的政治發展史和兩岸關係發展史，就將會改寫。



在“兩顆子彈案”發生當晚，電視台走馬燈地滾動播出“陳水扁中彈受傷”的新聞，等於是免費造勢，至少是免費廣告，而“連宋配”卻是一條新聞也沒有。宋楚瑜主張前往“總統府”陳情抗議，連戰也贊同。馬英九雖然是“連宋配”競選總部的總幹事，但卻以台北市長的身份，以《總統副總統選舉罷免法》禁止在投票前一晚的十時後進行競選活動的規定為由，不批准這項活動。這就使得“連宋配”被完全“消聲”，讓陳水扁的消息塞滿所有人都頭腦，在客觀上形成不平等。



文章說，出於“同是天涯淪落人”的心理，說不准宋楚瑜出於同情王金平的原因，願意將親民黨手中的“入門券”，交給王金平參選“總統”。當然，天下沒有白吃的早餐，王金平必須承擔為親民黨“立委”參選人輔選的責任。