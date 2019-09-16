深藍赴“立院”抗議　促廢除東廠“促轉會”

藍天行動聯盟號召支持者到“立法院”大門前抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期明天將開議，深藍團體藍天行動聯盟今天號召近30位支持者到“立法院”大門前抗議，要求廢除違憲惡法“促進轉型正義條例”，並建議裁撤惡名昭彰、以東廠自居的“促進轉型正義委員會”。藍盟主席武之璋強調，他們已對此抗議多次，但民進黨政府皆敷衍了事，2020一定要讓這無法無天的民進黨政府下台。



今天這場抗議，除了由藍天行動聯盟發起外，包括中華民族團結協會、忠義同志會、中華復興黨、大陳島鄉情文化促進會、拔菜總部、婦女黨等團體皆到場聲援，眾人在“立院”前高喊“撤東廠、還正義！”



武之璋表示，藍盟去年10、11月曾二度到“立法院”向全體委員會抗議，並遞送抗議函表達促進轉型正義條例及附隨組織“黨產委員會”、“促進轉型正義委員會”已經侵犯司法權，並嚴重違反“憲法”保障的公民學術自由及思想自由。



武之璋說，但“立法院”未做任何解釋，卻是將抗議函轉交“促轉會”，讓“促轉會”自我解釋其合法性，誠屬荒謬至極。該機關是在違憲惡法掩護下之非法機構，且自比東廠，該機構之合法性屢遭質疑，社會觀感如此惡劣，政府早就應該予以裁撤，故該會之回覆，藍盟拒絕接受。



武之璋強調，促轉條例假藉正義之名曲解歷史、製造族群仇恨，以正義之名行清算鬥爭之實。為台灣內部的族群和諧製造嚴重撕裂及對立，所以藍盟今天號召相關團體再次抗議並請“立院”全體委員廢止促進條例，裁撤惡名昭彰之違憲東廠黑機關“促轉會”。



武之璋也說，也因此2020我們要選出有戰力的“立委”，不能再有藍皮綠骨的“立委”，也要認同中華文化的“立委”，才能撥亂反正。