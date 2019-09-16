觀望美議息　港股料窄幅波動

港股上周升2.5%。 中評社香港9月16日電／上周港交所（0388）擬“世紀併購”倫敦證券交易所為市場津津樂道，然周五晚倫交所列出四大反對原因，董事會一致拒絕相關併購提議，惟港交所仍表示不會放棄，繼續準備。分析師普遍認為，今次完全屬於港交所“一廂情願”，倫交所明確回應有望令港交所股價回升。大市短期要留意內地公佈8月零售銷售、工業生產指數，以及美聯儲公佈議息結果。



購倫交所被拒 港交所料彈



香港文匯報報道，倫交所列出四大反對原因，稱併購建議不符其發展策略、方案可行性低、以股權為主的收購方式不吸引，且併購所能創造價值不高，直指併購方案“沒有價值作進一步接觸”。京華山一研究部主管彭偉新認為，在脫歐風險、政治不穩定等複雜因素之下，倫交所一定拒絕併購提議。此消息將令市場對港交所重拾信心，上周五市場收風後，股價已回升1.4%，料今日港交所股價有望勁升，周內維持穩定。至於港交所上周五美國預託證券場ADR則報236.11元，跌1.95%。



挾淡倉持續 後市或未升完



恒指上周五收報27，352點，升265點或1%，創8月1日以來收市新高，惟周五大市成交額只有576.79億元，創7月5日以來新低。帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治分析，上周股市連升與港交所併購消息並無關係，而因部分市場人士“挾倉”，7、8月的大幅沽空令其最近需補倉，恒指有反彈跡象。他建議，在恒指無起色情況下，投資者應盡量“跟大市”。



雖然零售股、酒店股受壓，彭偉新認為市場無需太過擔心，核心藍籌股如匯控（0005）、騰訊（0700）、“友邦”（1299）等，佔恒指比例近一半，且在本地社會運動影響下依舊發展穩定，美聯儲等減息亦不會太受影響，料恒指依舊會在小範圍內波動。



不過他提醒，要多留意上周表現吸睛的汽車股，如吉利（0175）上周勁升11%已完全被市場消化，而近期內地汽車銷售數據也並未有太大起色，料周內不會再有強勢反彈，投資者需擦亮眼睛。