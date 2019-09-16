民眾黨網站凌晨遭駭客入侵　宣布暫時關閉

民眾黨網站遭駭客入侵，宣布暫時關閉。（照片：台灣民眾黨提供） 中評社台北9月16日電／台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨今日上午緊急發出聲明表示，台灣民眾黨的網站在9月15日晚間甫公開上線，但在16日凌晨即遭到駭客入侵，目前暫時關閉網頁進行維護。



台灣民眾黨發言人陳思宇表示，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，考量到有使用者欲入黨卻收不到簡訊，因此先暫時關閉網站，並調整簡訊認證機制，等恢復正常，會再度開放使用。



