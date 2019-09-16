高雄藍軍組織“捍衛者聯盟”護韓國瑜

中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺私下找來青壯派議員籌建“捍衛者聯盟”，要維護韓國瑜這次開議期間的表現。（中評社 高易伸攝） 披藍袍出征大選的高雄市長韓國瑜本月26、27日將赴議會進行施政報告，綠營已磨刀霍霍。（中評社 資料照） 中評社高雄9月17日電（記者 高易伸）高雄市議會第三屆第二次定期大會將在9月24日開議，披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜將於26、27日進行市長施政報告。高雄藍軍意識到韓此次開議表現將影響2020大選，市黨部主委莊啟旺近日組織青壯派議員成立“捍衛者聯盟”，欲阻絕綠營在開議期間的各種政治黑韓與打壓。



曾任高雄市議會議長的莊啟旺找來選戰操盤經驗豐富的前議員劉少春、戴德銘及熟稔議事運作的前高雄市議會秘書長徐隆盛向“捍衛者聯盟”青壯派議員面授機宜。莊認為，這次開議藍綠交鋒勢必格外激烈，也是全台注目焦點，高雄藍軍必須提前因應，以實際行動捍衛韓在高雄的表現，不讓韓有後院失火的後顧之憂。



這次被莊啟旺找進“捍衛者聯盟”的藍軍議員皆是青壯派、敢戰能戰的議員，包括邱于軒、黃香菽、陳若翠、黃伯霖、李眉蓁、蔡金晏、劉德林、鍾易仲、李亞築、蔡武宏等10人。他們不僅要擔起這次開議協助韓政策維護與辯論的後盾，更要有不怕跟綠營互槓、起衝突的勇氣。這群議員不僅被要求做足功課，以實際數據凸顯韓就職市長後與前朝政績的對比，也瞄準民進黨原高雄市長陳菊任內所發生的慶富案、高雄氣爆及善款運用等進行政治攻防。



國民黨高雄市議員劉德林觀察，這次高雄藍軍團結氣勢更盛四年前大選，雖說郭台銘退出國民黨對輿論造成影響，但高雄藍軍基層對韓的支持依舊凝聚，2020大選藍軍必將團結在韓國瑜麾下全力以赴。



韓國瑜自9月8日在新北市二重疏洪道造勢後，民調已有止跌回升趨勢，外加9月14日赴台中拜廟，場場爆滿，包括台中紅黑兩派力挺，台中市長盧秀燕現身破除外界分化傳言，韓的造勢場場熱絡，高雄藍軍自然要把接下來得議會開議扛起來。