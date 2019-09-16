俄軍在加裡寧格勒地區演練反入侵作戰

俄軍航空兵部隊對模擬目標實施實彈轟炸（俄羅斯紅星電視台網站） 中評社北京9月16日電／近日，駐俄羅斯加裡寧格勒州的俄軍海軍陸戰隊和陸軍摩托化部隊，連同空軍強擊航空兵部隊，展開了一場獨具俄軍特色和戰術針對性的實兵實彈演習。



據俄羅斯紅星電視台網站報道稱，演習中，俄波羅的海艦隊海軍陸戰隊扮演“西方軍隊”，在俄邊境附近長途行軍後，突然“入侵”俄羅斯飛地加裡寧格勒州，對俄發起“挑釁”。在假想敵發起進攻後，擔負防禦任務的俄軍摩步旅快速向防禦地域集結，構築工事，並以炮兵遲滯假想敵的進攻行動。



參演雙方部隊發生正面接觸後，扮演“西方軍隊”的俄軍在強擊航空兵支援下，對俄軍摩步旅發起正面進攻，俄軍則在炮兵和坦克分隊配合下鞏固陣地，為實施反擊爭取時間。在經過一段時間拉鋸後，得到後方增援的俄軍機動部隊向假想敵的側翼實施大規模迂回包抄，發起戰術反擊，一舉將“入侵”俄境的“敵軍”成功擊潰。



俄媒稱，在此次演習中，參演部隊演練了俄軍抵禦假想敵在加裡寧格勒飛地發起挑釁的反擊作戰方案，鍛煉了部隊空地協同作戰能力，以及在預定戰場實施緊急防禦和機動反擊的能力。為使部隊體驗真實戰場環境，參演部隊向模擬目標發射的炮彈和航空炸彈均系實彈，而頻繁密集的正面遭遇戰與側翼機動，也體現出逼真的高度對抗性。俄軍認為，此番演習有效提升了俄軍保衛國土的能力。



來源：參考消息網