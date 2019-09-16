中評鏡頭：吳志揚夫妻桃園一步一腳印拼選舉

吳志揚妻子洪秀華（前排右一）陪著跑行程，夫妻同心。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席吳伯雄長子、現任不分區“立委”吳志揚，這次“立委”選舉，挑戰桃園沿海四區，在“綠大於藍”的選區，藍營選將超級辛苦，除了向看得見的選民爭取認同與支持，吳志揚團隊在跑行程空檔，也貼心向看不見的土地公神明來請安。



桃園市“立委”二選區（楊梅、新屋、觀音、大園），民進黨初選民調黃世杰勝現任“立委”陳賴素美，也是唯一現任輸新人的選區，年輕輩的黃世杰將對上國民黨大將吳志揚，兩人都是台大法律系畢業，分別有知名大學哈佛、哥倫比亞大學法學碩士，也是桃園市6區中，學歷最高的參選人，不但是藍綠對決，也是律師碰上律師的選舉。



對於任何想參選或當選的政治人物，這個中秋節，幾乎都忙翻，因為各地秋節聯歡或烤肉活動，是最好“露臉”機會，一個晚上至少跑30場，有本事甚至可以跑60場。



中秋節甫結束，吳志揚以及妻子洪秀華上午仍沒有休息，反倒是跟幕僚團隊，一起開車連跑大園幾個土地公廟，尤其位於大園交流道旁的福德正神，被視為全大園最中心點的土地公廟，夫妻同心，一起虔誠參香。



吳志揚告訴中評社，過去受邀到基層跑活動，因為行程緊湊，根本分身乏術，無法就近到當地的土地公廟參香，中秋節過後，終於有空檔，到人稱“伯公”的土地公“說說話”。