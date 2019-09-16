暴徒疑變裝　做“媒”護同黨

警方昨晚在銅鑼灣附近清場時，遇到眾多傳媒記者阻礙。大文全媒體 中評社香港9月16日電／頸掛“證件”作掩飾，“記者”行頭混前線，阻警執法謀作亂。



香港文匯報報道，暴力衝擊現場當中，常有大批穿上反光衣的記者在現場採訪，但當中卻不時有激進示威者混入其中，他們以“記者”行頭裝扮，實則處處阻礙警方執法，甚至本身便與暴徒為伍。香港文匯報記者昨日直擊一名“全副裝備”兼穿上反光衣、並掛上一張“科大校園人民廣播電台”證件者，以手機在衝擊現場進行拍攝，而一直與她走在一起“有傾有講”的幾名黑衣人，卻全副武裝兼手持鐵鎚等工具。



警方在暴力衝擊現場執法時，常有大批記者身處警方與暴徒中間，當中除包括欲取得最有利位置採訪及拍攝的真正記者外，不排除部分為一心阻礙警方執法的“假記者”。警察公共關係科總警司謝振中日前便於警方記者會上表示，曾於過往的激進示威及暴力衝擊事件中，看到有懷疑“假記者”及身穿反光背心的人阻礙警方執法等，他們部分更持有記者證，惟相關機構卻不承認有該名記者。



身穿反光衣 同行會黑衣



香港文匯報記者昨日下午於港鐵中環站外發現一夥黑衣人當中，有一人身穿反光衣、頸上掛有一張證件，他們似在討論下一步行動。香港文匯報記者覺得奇怪，為何該名身穿反光衣、驟眼看似“記者”的人會與暴徒為伍。



隨後，該數名黑衣人走到一間商場旁戴上頭盔、眼罩及“豬嘴”等全副裝備再向暴力衝擊現場方向前進，只見其中有人手持伸縮棍，亦有人手持鐵鎚，不知是否準備作拆毀公物抑或有其他用途。而該名身穿反光衣者則以自拍裝置固定手機，拍攝警方防線，後來更走到金鐘夏愨道拍攝暴力衝擊情況。



疑扮大專電台成員



其後香港文匯報記者發現，原來該名身穿反光衣者頸上掛的證件，並非由傳媒機構發出的記者證，而是一張蓋上“科大校園人民廣播電台”印鑑的證件，證上亦印有一個英文姓名及學生證號碼。



香港文匯報記者上網查看，發現“科大校園人民廣播電台”隸屬於香港科技大學學生會，成立於1997年，而該證件上的名字並不屬於2019／20年“科大校園人民廣播電台”的執行委員會成員之一。



謝振中日前曾表示，曾在示威現場看過有人穿反光背心，但未必有“記者”標記，對方只拿相機或手機，令警務人員執法期間，難以分辨對方是否記者。警方亦曾於沙田新城市廣場拘捕一名只穿反光背心，並於警方拘捕其他人時作出阻撓的男子。



警方質疑，有些人的行為令警方很難理解，究竟對方的角色是什麼？



至昨晚截稿時，科大未有就昨日事件作出回應。