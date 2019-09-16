韓朱會談搭檔？江啟臣：最起碼要能合作

江啟臣。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜昨天在台商聯誼活動上與馬英九相擁，韓又與前主席朱立倫會面晤談，國民黨“立委”江啟臣今天上午受訪時表示，先安內才能攘外，所以這時候儘量不要有讓人“見縫插針”的機會，國民黨現在已沒多少縫好讓人插了！



至於韓朱合作是否成型？江啟臣表示，“韓朱配”是基層有很多期待，他當初最主要是希望韓朱最起碼要能合作，現階段來看，大家凝聚團結比談誰配誰更有意義。



“立法院”17日正式開議，江啟臣上午自台中北上進“立法院”，就近期韓國瑜與馬英九、韓國瑜與朱立倫的互動問題作出回應。



馬英九先前9月8日在韓國瑜新北三重的造勢晚會上被噓下台，接著9月10日馬韓在台北造勢場合發生同台不同場引發兩人不合的疑慮，直到9月15日在台商聯誼活動上馬韓兩人互相擁抱。



江啟臣表示，確實馬韓相擁，可以減少讓人“見縫插針”的機會，有道是先安內才能攘外，所以這時候儘量不要有讓人“見縫插針”的機會，國民黨現在已沒多少縫好讓人插了！



江啟臣日前在臉書上公開支持“韓朱配”，對於韓國瑜與朱立倫昨天會面晤談一小時，是否代表韓朱合作成型？



江啟臣指出，不管是不是“韓朱配”或有其他組合，這應該由當事人自行決定，畢竟韓國瑜對於怎麼搭配對選情最好一定有想法，“韓朱配”是基層有很多期待，他當初最主要是希望韓朱最起碼要能合作，這也包括黨內其他具有影響力的、包括縣市長等。現階段來看，大家凝聚團結比談誰配誰更有意義。



江啟臣說，韓國瑜與黨內任何人士不管公開或私下見面談，都是好事，因為直接談比中間人傳話，較可避免誤會，見面的畫面總比傳話的畫面好，不管談的內容為何，也相信絕對是談合作，或如何讓2020可以大選和“立委”選舉都能勝選，所以國民黨的目標還是如何讓內部整化為實際行動，變成有助於明年2020勝選。



外傳已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘找副手搭擋角逐2020大選不順利，江啟臣認為，郭雖已離開國民黨，但站在藍營團結與基層團結的立場，他只能希望盡最大的努力促成藍營整合。對於郭找副手一事，以及前主席連戰希望促成前“立法院長”王金平歸隊等，他都沒有相關訊息，不予評論。