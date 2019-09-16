郭辦：郭今開會流露自信　明會有答案　

蔡沁瑜認為郭台銘胸有定見。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）“中選會”2020大選獨立參選人連署登記17日截止，外界高度關注鴻海創辦人郭台銘是否前往登記？郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪時表示，今天早上與郭台銘開會時感覺郭心已有定見了，明天會給大家交代。



至於宣布參選時機？蔡沁瑜表示，郭台銘9月17日當天，一定會給外界一個交代，對於何時赴“中選會”登記為被連署人？蔡一度脫口說“明天上午”，不過隨後改口，9月17日之前一定會給外界一個交代。蔡表示，9月17日就是明天了，“請大家多點耐心，郭會給外界一個交代。”



蔡沁瑜表示，郭台銘上午與他們開會時顯現出來很有自信的樣子，若是猶豫不決不會在開會中講到外交、經濟等等，這種表現代表已經想清楚。幕僚也問郭是否在今天下午跟外界說明，郭回答，“明天再講、明天再講”。



蔡沁瑜今天帶著永齡基金會顧問郭昕宜、團隊新成員曾主跑北市府新聞的記者吳怡萱一同在台北市信義區接受媒體訪問，對於郭是否參選提出上述說法。



蔡沁瑜表示，不管怎樣9月17日一定會給外界交代說明，選或不選最重要還是候選人心中的定見，從今天早上開會互動的狀況來看，郭已胸有定見，就等他跟外界說。



媒體問郭台銘若參選是否會親自去登記領表？蔡沁瑜回答，這屬於幕僚作業，如果確定參選，幕僚會幫他跑一趟，由幕僚領表是否會有記者會？蔡沁瑜說，郭台銘決定要開記者會的話，一定會在最短的時間完成。不過今天不會有記者會，明天再給大家交代，是否由郭親自出面，蔡沁瑜指出，會建議他自己出來。



外傳郭台銘參選猶豫的點包括鴻海大股東以及勝率的問題？蔡沁瑜則說，郭台銘看了大家的報道，非常訝異怎麼會有這麼多的劇本跑出來，這些都是捕風捉影，郭也覺得大家太厲害寫這麼多套劇本給他，但要澄清的是沒有這些事情，都不是事實。