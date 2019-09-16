郭若不選柯上陣？柯P驚：最後一秒怎準備？

台北市長柯文哲皺眉思考。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲1出席“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）“中選會”2020大選登記連署17日截止，鴻海創辦人郭台銘卻還未有動作。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日受訪時被問到郭若不選，他會不會登記，驚嘆說“天阿！只有一天怎麼處理？”最後一秒才說不選，那我們怎麼準備？這個太倉促了。至於外傳郭只是想氣中國國民黨，並沒要認真參選，柯則皺眉說，他聽不懂。



柯文哲16日上午穿著平常的標準配備白襯衫、深色西裝褲出席北市府衛生局舉辦的“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會，推廣老齡化社會所需的失智福利政策。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到傳出郭台銘不宣布參選，是因副手難產？柯表示，這個他不知道，詳情細節他不曉得。外傳郭台銘可能採取“初期宣佈參選但不選完”的第三套劇本，主要是氣氣中國國民黨，讓藍營自亂陣腳，但並不會認真參選，柯文哲聞言先是皺眉思考了幾秒才說，他聽不懂，這他沒辦法替郭回答。



媒體追問如果郭台銘沒有登記，地方上擔心無所適從，沒有母雞帶，你要怎麼拉抬民眾黨“立委”參選人？柯文哲說，這都有可能啊，這樣的話會比較辛苦一點，但要等前提確定以後，再來想下一步。



被問到郭台銘不登記，你會考慮登記參選嗎？柯文哲回應，天阿！這實在是，只有一天怎麼處理？他還沒想好，他想想看。問題是最後一秒才說不選，那我們怎麼準備？這個太倉促了。



被問到柯家軍何時會出動幫忙連署？柯文哲表示，郭台銘有確定要選，我們就會幫忙，其實時間也是蠻匆促，一般來講連署要2000個連署點，每個連署點要有負責人，類似站長，這還要調集、訓練，沒有想像中那麼簡單，所以一般真的要連署早就開始了，如果說要，也要趕快確認2000個點的站長，要確認還要調集訓練，表面上看起來有40幾天，但實際上時間真的不多。