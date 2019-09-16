莊啟旺：馬英九寬容韓國瑜魅力讓藍軍更團結

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺認為，韓流即將再起，因為自動自發挺韓的人潮太多了。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月16日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺16日接受中評社訪問指出，披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜連兩週接續在新北及台中造勢，踴躍的人潮已破除綠營分化與不實民調的報道。韓以實際行動向國人證實“事實勝於抹黑”，選民已經厭惡無止盡的選戰抹黑與造謠，大家才會以實際行動站出來挺韓。



莊啟旺表示，這些韓國瑜的支持者們，不論是群眾或者車隊，大家都是自發性的出現，自發性地在網路上串連、拉票。他們不見得是支持國民黨的，但他們絕對欣賞韓國瑜。韓9月14日在台中造勢，接連拜了這麼多廟宇，不僅台中紅黑兩派意見領袖出面相挺，包含台中市長盧秀燕也現身陪同，以實際行動破除對手分化謠言。



過去這段時間的不實報道、抹黑情報，都讓韓國瑜以實際行動破除了。尤其韓國瑜跟馬英九的事情根本沒這麼嚴重，卻被有心人士分化。但昨天馬韓一抱泯恩仇，馬英九的包容與寬容，韓國瑜的魅力人格，讓國民黨看到前所未有的團結。



莊啟旺說，現在韓週一至週五留在高雄拚市政，六日安排到台灣各縣市參拜，請聽地方聲音。韓國瑜到哪裡都爆滿，請問檯面上有哪個政治人物有這樣的魅力跟影響力？



莊啟旺向中評社表示，選舉其實很有意思，再多民調數字都不足以反映真實情況，唯有現場觀察、嗅到選舉的氣氛與熱度，那才是第一手最真實的。



中評社問，蔡英文跟柯文哲這個中秋假期也來高雄，如何觀察他們的地方熱度？



莊啟旺說，如果今天蔡英文做得好，相信她的人潮會比韓國瑜還多！韓在各縣市參拜，以點狀的方式對選情加溫，且場場爆滿，這些人不會都是同一批人，韓現在已慢慢在加溫，再這樣下去韓流依舊是擋不住的。

