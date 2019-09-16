台索瀕臨斷交？江啟臣：蔡英文的策略出問題

藍委江啟臣。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）媒體報道指台灣與建交36年的索羅門群島近日可能斷交，索國政府正準備逐出台灣駐索國的大使。中國國民黨“立委”江啟臣今天上午受訪時表示，過去3年來已連續斷了5個邦交國，當然希望與索國的外交關係能穩住，但這顯示蔡英文的整個策略出問題，台灣現在好像不斷被勒索，而且把兩岸關係攪在複雜的中美關係之中，讓情況變更複雜。



江啟臣上午進“立法院”準備17日院會開議等相關工作，針對台索之間的外交危機問題作出回應。



國際關係學者出身的江啟臣表示，外交處境在過去3年多來，已經連續斷了5個國家的邦交，目前雙方關係出現動盪不安的索羅門，當然希望蔡政府能夠穩住，大家除了為第一線從事外交的人員加油打氣，該被檢討的應是負責主掌外交政策主軸的蔡英文與“外交部”，外交處境、外交狀況為何會變成這樣？主事者掌握的方向如果不對，希望做好調整，別再失去邦交國。



江啟臣指出，台灣現在好像不斷被勒索，而且把兩岸關係攪在複雜的中美關係之中，讓情況變更複雜，台灣完全沒有任何主控權，這很明顯是整個策略出問題，蔡政府到底該怎麼辦？是要花錢了事？予取予求？要拿什麼穩定邦誼？要靠美國嗎？蔡政府的兩岸政策及外交政策要不要調整？這是很多民眾的疑問，國民黨雖是在野，但也不希望邦交國一個接著一個斷掉。