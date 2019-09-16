郭辦：郭台銘副手人選已經有定見

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘明天會不會向“中選會”提出連署登記，郭辦表示明天會給大家交代。郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午表示，郭副手人選已經有定見了。連日以來勸進、勸阻聲音陸陸續續都有，但郭不是怯戰、好戰的人，做任何決定必須花很多時間思考是不是對的。



有關郭台銘副手人選，先前陸續傳出成功大學校長蘇慧貞、高雄醫學大學附設醫院長侯明鋒、以及新光金控副董事長李紀珠等人，都未獲得證實。蔡沁瑜今天帶著永齡基金會顧問郭昕宜、團隊新成員曾主跑北市府新聞的記者吳怡萱一同在台北市信義區接受媒體訪問提出上述說法。



蔡沁瑜表示，外界對於副手的形容有多種版本，今天早上郭台銘對副手人選沒有多做透露，但副手人選已經有定見了。



蔡沁瑜強調，郭台銘在商業界打滾這麼久，找到優秀人才非難事。



另外，由於郭台銘在12日宣布退黨，媒體也問中秋連假是否有國民黨籍人士前來勸說，蔡沁瑜則說，這段時間陸陸續續勸進、勸阻的聲音都有，包括親朋友好，但郭不是怯戰、好戰的人，做任何決定考量的是不是真的能為台灣未來好，因此做決定必須花很多決定思考是不是對的。