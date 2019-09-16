我們是中國人？柯：文化上可接受政治不可能

柯文哲 。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸議題，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日受訪時被問到“我們”到底是Chinese或Taiwanese？柯老神在在地回應，這跟一個中國的問題一樣，分層面來講，講華人世界、儒家文化圈、中華文化圈這比較沒有問題，所以文化上我們常常講Chinese。經濟上的中國大家可以談，至於政治上的中國，現階段就是不可能。



柯文哲日前接受媒體專訪時直言，蔡英文有一個很大的問題，蔡連任的話兩岸到底要怎麼解決？蔡英文把兩岸關係弄僵，華人、Chinese、中國人是很愛面子的國家，你這樣向人家大聲小聲。而蔡則回嗆，柯文哲並非第一次這樣講，她也屢次反覆回應，柯講話沒意義。



柯文哲16日上午穿著平常的標準配備白襯衫、黑西裝褲出席北市府衛生局舉辦的“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會，推廣老齡化社會所需的失智福利政策。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到“我們”到底是Chinese或Taiwanese？柯老神在在地回應，這個跟一個中國的問題一樣，分層面來講，一個文化的中國這比較沒有問題，因為我們常常在講華人文化圈，他常常在講chinese culture circle，所以講華人世界、儒家文化圈、中華文化圈這比較沒有問題，所以文化上我們常常講Chinese。



柯文哲強調，可是如果偏到政治層面，我們常常用Taiwanese，這跟我以前解釋一個中國的層面一樣。你是講文化上的中國，還是經濟上的中國，還是政治上的中國？文化上的中國這可以接受，經濟上的中國大家可以談，至於政治上的中國現階段就是不可能。