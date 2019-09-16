蔡稱高雄是陳菊小孩被騙走　韓辦：讓人傻眼

韓國瑜16日上午出席表揚交通安全貢獻人員頒獎典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）針對蔡英文15日表示高雄好像前市長陳菊“帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來”言論，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜競選辦公室今天發布新聞稿聲明表示，該言論令人傻眼，呼籲蔡政府應想著讓人民對施政成績更有感，而不是拘泥在過去的失敗，並不斷拿出來打口水戰。



韓國瑜16日上午到漢神巨蛋出席年度優良職業汽車駕駛人、交通警察、義交、高雄捷運等表揚大會，但未接受媒體訪問，由韓辦發布新聞稿回應。



韓競辦表示，團隊常說再苦都不能苦了孩子，但民進黨在高雄執政20年，搞得民窮財困、負債新台幣3300多億元，韓國瑜接任後幾乎無多餘的經費可用來建設；儘管如此，韓市府在財政萬般困難之下，仍然努力持續推動鋪設馬路和拆除交通阻塞陸橋等工作。另外，令高雄市民苦不堪言的年年遇雨成災問題，在韓國瑜執政不到一年時間，現已都陸續出現成效。



韓競辦表示，韓國瑜在去年就說過，民進黨不是高雄人的爸爸，更何況民進黨過去在高雄的執政滿意度，已經在去年11月24日的高雄市長選舉結果顯示得相當清楚，高雄市民對前市長陳菊的執政成績是不滿、並且渴望改變的，但蔡英文卻把高雄市民的覺醒視為“民粹”，人民實踐民主權力的作為視為“被騙走”，民進黨自恃為高雄“父母”的言論，再次凸顯出無法苦民所苦的驕傲。



韓競辦呼籲，蔡英文應該想著未來執政要如何讓人民對施政成績更有感，而不是拘泥在過去的失敗，並不斷拿出來打口水戰。