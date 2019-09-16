柯文哲：民眾黨“立委”參選名單分批公布

柯文哲出席“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會，結束後受訪。(中評社 鄭羿菲攝) 柯文哲出席“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨官方網站昨晚才上線就遭惡意攻擊，民眾黨主席、台北市長柯文哲16日受訪時表示，就是駭客侵入當機用網站在發簡訊，在這世界上你不能期待每個人都善意。柯也強調，當然要報警處理！民眾黨發言人陳思宇說，已掌握相關惡意IP，不排除報警走法律程序。



至於民眾黨區域、不分區“立委”參選名單是不是今天開始公佈？柯文哲指出，到現在為止，黨還沒正式成立，我們會盡快處理，而且會分批，確定的就先公布，讓人家選舉上比較方便，因為只剩下四個月，我們也沒辦法整個一批公布，大概就分批處理。



台灣民眾黨官方網站15日晚間正式上線，並開放民眾申請入黨，甚至是申請成為“黨友”，但民眾黨發言人陳思宇16日一早就發出新聞稿，稱民眾黨網站遭到駭客入侵，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，甚至許多沒有申請入黨的民眾都收到驗證簡訊，目前民眾黨官方網站暫時關閉。



柯文哲16日上午穿著平常的標準配備白襯衫、黑西裝褲出席北市府衛生局舉辦的“失智症照護整合網路”推廣行銷記者會，推廣老齡化社會所需的失智福利政策。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到民眾黨網站凌晨當機之事，柯先是表示，議員有交代，黨的問題就由黨的發言人回答。柯之後又補充說，不過這就是駭客侵入當機用網站在發簡訊，就這麼簡單。



媒體追問這是不是陰謀性針對？柯文哲說，這沒辦法啊，在這世界上你不能期待每個人都善意，所以還是要有能力抵抗，不過有關黨的事件發言，還是請黨的發言人說明。至於會不會想報警？柯文哲強調，當然要報警處理啊，他的態度該怎麼做就怎麼做。



民眾黨發言人陳思宇受訪時表示，昨晚官網開始營運後，一小時內有近1500人完成入黨登記，而最高流量是3000人在線，但我們凌晨發現有人惡意持續輸入別人的電話號碼，已有掌握相關IP，後續會有相關處理動作，也不排除報警走法律程序。