柯大將蔡壁如今早赴郭辦開會　討論連署事宜

吳怡萱（左）、蔡沁瑜（中）與郭昕宜（右）接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）鴻海集團創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作逐漸成形，傳出將在明天上午赴“中選會”登記連署。郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時透露，台北市政府顧問蔡壁如今天早上有一起來開會，主要是未來若一起合作很多事情必須好好溝通，包括“立委”提名、接下來連署等都必須進一步溝通，但郭還沒宣布選或不選，幕僚工作得先準備好。



蔡沁瑜同時也在受訪時向媒體介紹團隊新成員吳怡萱，強調吳過去是主跑台北市長柯文哲的記者，跟柯市府熟悉，期盼能讓未來與媒體溝通管道更順暢。



在郭台銘角逐2020大選趨於明朗化之際，郭台銘與柯文哲之間的合作也逐步成形，郭除了上周前往新竹向柯爸媽送上月餅之外，蔡壁如也在台北市議會質詢上表示，若郭確定登記需要幫忙，會辭職過去。



16日蔡沁瑜在台北市信義區的受訪，談及早上開會的事情，蔡沁瑜言談間透露，剛剛蔡壁如有一起來開會；媒體趕緊追問是否代表蔡壁如已進駐郭團隊幫忙？蔡沁瑜說，還沒過來幫忙，因為蔡壁如過來開會都是請假過來，蔡壁如蠻注重這些細節，會過來一起開會，主要是未來若一起合作很多事情必須好好溝通，包括“立委”提名、接下來連署等都必須進一步溝通，但郭還沒宣布選或不選，幕僚工作得先準備好。



受訪時蔡沁瑜也帶上團隊新成員吳怡萱並向媒體介紹，蔡沁瑜表示，吳今天剛報到，將加入發言陣容，工作內容包括新聞聯繫等，原因在於過去新聞聯繫是她與永齡基金會顧問郭昕宜負責，但先前發生兩人上節目有些訊息漏掉、銜接不是很好，希望盡量補足這部分，讓新聞聯繫不要有空洞產生。



蔡沁瑜也強調，吳怡萱過去主跑柯文哲，熟悉柯市府，多一個管道相信未來溝通可以更順暢。



吳怡萱也說，今天是前來見習，由於郭台銘的媒體量大，希望以過去媒體的經驗能分擔蔡沁瑜的工作量。