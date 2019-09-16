索媒：索羅門準備驅逐台灣大使與大陸建交

島嶼太陽報（Island Sun）16日在臉書報道，索國政府準備驅逐台灣駐索羅門大使並與大陸建交。（The Island Sun News 臉書） 中評社台北9月16日電／索羅門當地媒體《島嶼太陽報》（Island Sun）16日在臉書刊出報道，指出索國政府正準備驅逐台灣駐索羅門大使廖文哲（Oliver Liao），稱廖文哲干預索羅門內政。顯示索國政府準備轉向承認北京政權。



“總統府”發言人丁允恭表示，相關情勢外交單位正密切掌握，“我們都會盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。”



報道引述消息人士指出，索國高層今天將召開特別決策會議，決定是否轉向與北京建交。如果今天會議決定轉向北京，政府將會要求台灣駐索國使館人員離開。消息人士還指出，索國政府認為，台灣駐索國大使廖文哲干預索國內政，相關事例包括上周一名資深政府官員被控向親北京的“內閣”成員、“國會議員”遊說，轉向及支持台灣。



有2名“國會議員”向索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）展示這名官員傳給他們的私人訊息，訊息聲稱，如果他們轉而支持台灣，每一個人將會額外獲得100萬美元。



蘇嘉瓦瑞隨後召見台灣大使廖文哲、對他表示失望，他認為“台灣正在干預索羅門的內政”。據悉，索國司法部門已接獲指示為驅逐大使做最後準備，相關部門人員拒絕回應報道是否屬實。報道說，索國政府為驅逐台灣大使做出準備，顯示索國政府準備轉向承認北京政權。





