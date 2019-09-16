郭幕僚選“立委”？兩女將證實已遷戶籍

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜證實將戶籍遷至桃園第六選區。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）外傳鴻海創辦人郭台銘幕僚，永齡基金會副執行長蔡沁瑜將戶籍遷至桃園市第六選區，與戶籍在台中市第五選區的永齡基金會顧問郭昕宜擬備戰“立委”。對此，蔡沁瑜與郭昕宜16日受訪時證實已遷戶籍，但面對是否角逐“立委”則僅答，現階段就是做好各種準備。



蔡沁瑜16日在郭昕宜與新團隊成員吳怡萱陪同下在台北市信義區接受訪問，面對遷戶籍一事提出上述看法。



桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）藍大於綠，國民黨提名“立委”陳學聖尋求連任，無黨籍“立委”趙正宇獲民進黨支持參選，民進黨未提名。



媒體先問是否遷戶籍？蔡沁瑜笑了一下回答，除了遷戶籍也思考各項可能性；是否不排除選“立委”？蔡接著說，再想想看怎麼樣是為台灣好，並藉由我們的力量做改變。



郭昕宜則回答，目前有各種可能性就做好各種的準備，若之後在這地方上可以協助的話會盡力而為。至於為何選擇上述兩區？郭昕宜回答，這有戰略上的考量，但不方便透露，有確定在跟大家報告。是否台中第五選區藍委沈智慧挺韓國瑜鮮明？郭昕宜笑答，我本身是台中人。