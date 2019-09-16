韓辦黃子哲：棄保是大戰略　須邊緣化郭

國民黨文傳會副主委、韓國瑜競選總部議題小組成員黃子哲接受媒體訪問談韓國瑜競選策略。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）“中選會”受理2020連署參選登記還剩兩天，外界質疑退出中國國民黨的鴻海創辦人郭台銘找副手不順，讓他遲未去登記連署參選。國民黨文傳會副主委、韓國瑜競選總部議題小組成員黃子哲今天上午受訪時表示，黨內31位大老連署刊登挺韓聲明是藍營的定心丸，郭真的參選，接下來“棄保”就會變成大戰略，邊緣化郭台銘很重要。



曾任楊鎮浯等藍委助理的黃子哲上午返回“立法院”時，就國民黨當前情勢及郭台銘的狀況作出回應。



外傳郭台銘找副手，先後考慮過成功大學校長蘇慧貞、高雄醫學大學附設醫院長侯明鋒、以及新光金控副董事長李紀珠、前亞東醫院院長朱樹勳等人，但相關人不是婉拒就是意願不高。



黃子哲對此表示，郭台銘若要在17日前赴“中選會”登記連署參選的話，就必須要連副手的人選一起提出來，但現在副手看起來難尋，主要原因可能是國民黨透過初選的方式提名韓國瑜，韓具有正當性，如果是黨員同志若要與郭搭配的話，會面臨黨紀或正當性的問題。



他指出以下問題：



一，若是非黨員要考慮當郭台銘的副手，要考慮的因素就會包含勝選機會，以及國民黨這邊的區隔等，所以這是郭找副手沒有這麼容易的可能原因。



二，主帥若很是強，副手就會容易找，如果主帥有問題或外界期待性不高，尋副手就不容易找到。



外傳郭台銘可能選擇台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲或前“立法院長”王金平搭擋參選，被質疑沒新鮮感。



黃子哲說，副手人選通常要能讓人家驚為天人，甚至對於主帥有所加分，但如果是以目前這幾個大家熟知的人選，可能都是老面孔，所以沒辦法讓人有驚為天人的感覺，這也是郭遇到的困境之一。



他說，黨內整合不可能達到百分之百的，重點一是比例，二是黨內份量；如果郭台銘真的參選，或許會帶走一些黨年青年，但這就是比例上的問題，上週31位黨內大老連署刊登聲明挺韓，對藍營而言就是定心丸，相信對於黨內觀望、態度飄忽不定的人有警示的效應。



他表示，黨內大咖應該都整合了，剩下王金平雖然也是大咖，但已無法撼動整個選情，王的地方派系都表態挺韓，而且大家對王算容忍很久了，所以王的邊際效已經遞減。



外界揣測馬英九、韓國瑜不合，但9月15日兩人在台商聯誼會相擁，黃子哲研判，馬韓昨天相擁後應該很多疑慮都會化解，其實韓國瑜絕無對馬不禮貌的意思，韓這時得罪馬一點好處都沒有，絕不會笨到拿石頭砸自己的腳。馬也是雍容大度、心胸寬大不拘小節的人，兩人其實是不同類型的魅力領袖，他可體諒馬幕僚護主心切，所以兩人其實互動沒問題。



黃子哲指出，接下來郭台銘若真的參選，“棄保”就會變成大戰略，如何保住藍軍這塊避免被棄、邊緣化郭很重要；老實說，以韓的號召力，不是動員的情況下就能找出這麼多人，就算是動員，民眾願意站出來也很可怕，這證明“鋼鐵韓粉”的凝聚力；另外，韓的攻擊力道會加大，砲火會針對蔡英文，而且愈來愈強。